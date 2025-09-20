Son Mühür/ Merve Turan - 19 Eylül Gaziler Günü, Bornova’da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Atatürk’e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile Gazilik unvanının verildiği gün olan Gaziler Günü’nün Bornova’daki ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 57. Topçu Tugayı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tarık Demirci, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gazi ve şehit yakınları derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Katılımcılar, gazilere şükranlarını sundu.

Törende öğrenciler günün anlamına ilişkin şiirler okudu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı İlker Türkol, “19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta ve 15 Temmuz’da vatan için göğüslerini siper eden tüm gazilerin şeref günüdür. Gazilerimizin günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Dramalılar Köşkü’nde kahvaltı

Resmi törenin ardından Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü’nde kahvaltı programı düzenlendi. Kaymakam Muzaffer Şahiner, “Gazilerimizin hakkını ödememiz mümkün değil. Her zaman milletimizin emrindesiniz” dedi. Tuğgeneral Tarık Demirci ise, “30 yıldır bu üniformayı taşıyorum. Bu mertebelerin değerini çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Gaziler en büyük gurur kaynağımız”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gazilerin Türk milletinin en büyük gurur kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, “İçinde milyonlarca gazi barındıran yüce bir milletiz. Gazilerimizin her birinin Cumhuriyetimizin varlığında emeği büyüktür. Onları sadece bir gün değil, her zaman anmak görevimizdir” dedi.

Abide-i Hürriyet Meydanı’nda buluşma

Program, gaziler ve şehit yakınlarının Abide-i Hürriyet Meydanı’nda buluşmasıyla sona erdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, meydanın yapılış amacını ve anıtların taşıdığı anlamları anlattı. Etkinlik, gaziler ve şehit yakınlarıyla yapılan samimi sohbetlerle tamamlandı.