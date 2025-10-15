Son Mühür / Yiğit Uzun – Bornova’nın en işlek bölgelerinden biri olan 367/3 Sokak, Yaşar Üniversitesi ve Myvia rezidanslarının hemen arkasında, 2 yıldır adeta “çukur tarlasına” dönmüş durumda. Abide-i Hürriyet Meydanı'nın yalnızca 30–40 metre ötesinde bulunan yol, her gün binlerce üniversite öğrencisi, Myvia sakinleri, etrafta olan onlarca işletmenin müşterileri ve yüzlerce aracın kullandığı bir güzergah olmasına rağmen yıllardır onarılmadı.

Esnaf bile nedenini bilmiyor

Sokak üzerindeki kafe, restoran ve bar işletmecileri durumdan şikayetçi. Kimi esnaf bu halin yağmurlar sonrası çökmeyle, kimisi ise kazı sonrası yarım bırakılan bir çalışmayla oluştuğunu söylüyor.

Ancak herkesin ortak noktası: Bornova Belediyesi 2 yıldır bu yolu tamir etmedi.

5 ay önce park açıldı ama yol hala aynı

Belediye, yalnızca 30 metre ötede bulunan Abide-i Hürriyet Meydanı'nı 5 ay önce törenle açarken, bu yolun hala kullanılmaz halde olması tepki çekiyor. Üstelik Bornova Belediyesi’nin dün onaylanan 7,5 milyar TL’lik 2026 yılı bütçesi, “Bu sokak için de kaynak ayrılacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Vatandaş tepkili:

“Her gün buradan yüzlerce öğrenci geçiyor. Kafeler, restoranlar dolup taşıyor, milyonluk arabalar Myvia'ya geliyor ama yol çökmüş durumda. Ne belediye geliyor ne de bir açıklama yapılıyor. 5 ay önce Abide-i Hürriyet Parkı açıldı bir tane belediye yetkilisi bu yolu görmedi mi? Her gün milyonlarca lira ekonomiye kazandırıyoruz, Bornova'nın parlayan yıldızı burası vatandaşa. görülen muamele reva mı?”

Öğrenciler tepkili:

Akşam saatlerinde yeterince ışık da yok, çukura düşmemek için telefon ışığıyla yürüyoruz.” diyen üniversite öğrencisi Elif K., Bornova Belediyesi’ne tepki gösterdi. Bir başka öğrenci Mehmet A. ise “Her gün bu yoldan okula gidiyoruz, yağmurda çamur deryası oluyor. Belediyeye defalarca bildirdik ama kimse ilgilenmedi.” dedi.

Abide-i Hürriyet Meydanı'nda oturacak bank yok, sokak çukur içinde!

Ayrıca bölge sakinleri, parkın yalnızca “görüntü” için yapıldığını, oturacak yer dahi bulunmadığını söylüyor. Yolun da aylardır onarılmaması tepkileri artırdı. Vatandaşlar, “Önce vitrin, sonra hizmet” anlayışına isyan ediyor.