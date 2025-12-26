Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın İzmir’e geldi.

Aydın, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Dokuzçeşmeler Yerleşkesi karşısında bulunan Hasanağa Parkı girişi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP İzmir İl Başkanı Ruhsar Çelik, CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, ilçe gençlik kolları başkanları ile üniversite öğrencileri katıldı.

“KYK bursları hala açıklanmadı”

Basın açıklamasında öğrencilerin ekonomik sorunlarına dikkat çeken Cem Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KYK burslarıyla ilgili hâlâ net bir açıklama yapmamasını eleştirdi. Aydın, “Gençlik ve Spor Bakanlığı hâlâ burs miktarını açıklamış değil. Sayın Bakan, bunun sebebi beceriksizlik mi, yoksa belirlediğiniz rakamı açıklamaktan utanç mı duyuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“3 bin TL ile ayın sonu gelmiyor”

Mevcut burs miktarının yetersizliğine vurgu yapan Aydın, “3 bin TL burs ile ayın sonu bir türlü gelmiyor. 3 bin TL demek günlük 100 TL demek. 100 TL’ye bir öğrenci ne yapabilir? Bugün gençler 100 TL ile geçinebildi mi?” diye konuştu.

Aydın, iktidar partisine de seslenerek, “Bir öğrenci mahallesine gidin, AK Parti Gençlik Kolları bakalım 100 TL ile geçinebiliyor mu, görün” dedi.

“Barınma ve yaşam maliyetleri kontrolden çıktı”

Öğrencilerin barınma ve yaşam giderlerinin her geçen gün arttığını belirten Aydın, “Öğrenci yurtlarının ücretleri almış başını gidiyor, kiralar keza öyle. KYK bursu ne yazık ki öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Burs hesaplamalarının gerçek yaşamdan kopuk olduğunu dile getiren Aydın, “Bu hesapta kültür yok, sanat yok, eğitim giderleri yok, kişisel bakım ve sağlık harcamaları yok” dedi.

“Gençler yoksullaştırılıyor, geleceğe umutsuz bakıyor”

Konuşmasında gençlerin sistematik biçimde yoksullaştırıldığını savunan Aydın, “Bugün sorun öğrencilerin yoksullaştırılması, işsizleştirilmesi ve geleceğe umutsuz bakar hâle getirilmesidir” diye konuştu.

İktidara çağrıda bulunan Aydın, “Buradan soruyoruz: Öğrenciler ayın sonunu nasıl getirecek?” ifadelerini kullandı.

“Burs talebimiz 10 bin TL”

İktidardan KYK bursu talebini ileten Aydın, “ Bizim CHP olarak KYK bursu talebimiz en az 10 bin TL’dir. İktidar olduğumuzda kademeli olarak bursu 1.5 altına yükselteceğiz. Gençlik susmayacak, hakkını arayacak günün sonunda hep birlikte alacak” dedi.