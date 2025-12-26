Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Komşu Buluşmaları’nın son toplantısı, Mersinli Nazime Sacide Akarcalı Semt Merkezi’nde düzenlendi. Buluşmaya Çınarlı, Emir Sultan, Ferahlı, Güney, Halkapınar, Hilal, Yenigün, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Mersinli, Yenidoğan, Yenişehir ve Zeytinlik mahallelerinde yaşayan Konaklılar yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıya Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra belediye bürokratları, tüm müdürlüklerin personeli, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Belediye hizmetleri mahalleliye taşındı

Komşu Buluşmaları kapsamında Konak Belediyesi’ne bağlı tüm müdürlükler semt merkezinde birim temsilcilikleri oluşturdu. Böylece belediye hizmetleri doğrudan mahalle sakinlerinin ayağına taşındı. Vatandaşlar taleplerini ilgili birimlere birebir iletme imkânı bulurken, Başkan Mutlu ile de doğrudan görüşme fırsatı yakaladı.

Doğal gaz ve altyapı talepleri öne çıktı

Buluşmada doğal gaz, altyapı çalışmaları ve kentsel dönüşüm başlıkları ön plana çıktı. Özellikle kadın katılımcılar, belediyenin sunduğu sosyal, kültürel ve mesleki imkânlar hakkında detaylı bilgi aldı. Mutlu Çocuklar Oyun Evleri ile semt merkezlerinde yürütülen kurslara ilginin yoğun olduğu gözlendi. Mahallelerinde yakın zamanda başlayacak doğal gaz çalışmalarının müjdesini Başkan Mutlu’dan alan bölge sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi.

“Konak’ın geleceğini birlikte şekillendiriyoruz”

Komşu Buluşmaları’nın katılımcı yerel yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm mahallelerde komşularla bir araya geldiklerini belirtti. Mutlu, bu buluşmalarla Konak’ın geleceğinin ortak akılla şekillendirildiğini ifade etti.