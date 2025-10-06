İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Kutlay Tufan, göz sağlığının korunması adına kritik uyarılarda bulundu. Özellikle okul çağındaki çocuklarda gözlük kullanma sıklığının endişe verici düzeyde arttığını belirten Dr. Tufan, bu artışın temel nedenleri arasında ekran bağımlılığı ve açık havada geçirilen sürenin azlığını gösterdi. 9 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında düzenlenen farkındalık çalışmalarına değinen Uzm. Dr. Tufan, toplumda körlük, az görme ve önlenebilir göz hastalıklarına dikkat çekerek, düzenli periyodik göz muayenelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Düzenli muayene ve risk gruplarına özel dikkat

Uzm. Dr. Ali Kutlay Tufan, bebeklerden yetişkinlere kadar her yaş grubunun, göz sağlığını güvence altına almak için yılda en az bir kez düzenli göz muayenesinden geçmesi gerektiğini tavsiye etti. Özellikle bazı risk gruplarını uyararak, diyabet (şeker hastalığı) ve hipertansiyon (yüksek tansiyon) gibi kronik sistemik hastalıklara sahip kişilerin veya ailesinde göz tansiyonu (glokom) ya da sarı nokta hastalığı gibi kronik göz rahatsızlıkları bulunanların muayenelerini aksatmamaları gerektiğini belirtti. Bu kronik durumların erken teşhis ve kontrolünün görme kaybını önlemede kilit rol oynadığının altını çizdi.

Beslenme ve çevresel faktörler: Göz sağlığının desteklenmesi

Göz sağlığının uzun vadede korunması için beslenme düzenine dikkat edilmesinin şart olduğunu dile getiren Dr. Tufan, özellikle taze yeşil yapraklı sebze ve meyveler ile omega-3 yağ asitlerinden zengin balık ve balık ürünlerinin düzenli tüketilmesinin göz sağlığını pozitif yönde etkilediğini ifade etti. Ayrıca A, C ve E vitaminleri açısından zengin besinlerin günlük diyete rutin olarak eklenmesi gerektiğini söyledi.

Çevresel etkenlerden korunmanın önemine değinen Uzm. Dr. Tufan, gözleri tahriş edebilecek sigara dumanı, toz, kuru hava ve rüzgâr gibi faktörlerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti. Yaz aylarında ve yoğun güneşli bölgelerde, zararlı ultraviyole (UVA ve UVB) ışınlarından korunmak için lisanslı ve koruyucu filtreli güneş gözlükleri kullanılması gerektiğini ısrarla tavsiye etti. Sanayi, ağır metal işi gibi riskli mesleklerde çalışanlara ve paintball gibi hobi aktivitelerine katılanlara ise göz koruyucu ekipman kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ekran süresi kısıtlaması miyopinin önündeki en büyük engel

Dr. Tufan, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan ekran maruziyetine özel bir parantez açtı. Günümüzde ekran bağımlılığının neredeyse tüm toplumu etkilediğini ve bunun küçük yaş gruplarında miyopi (uzağı görememe) olarak bilinen kırma kusurlarına yol açarak bazı ülkelerde ciddi bir toplum sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti.

Miyopiyi tetikleyen bu durumdan korunmak için ekran süresinin acilen kısıtlanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Tufan, pratik önerilerde de bulundu: Her 10-15 dakikalık ekran kullanımının ardından 20-30 saniye boyunca uzağa bakarak gözlerin dinlendirilmesi, göz kırpma sayısının bilinçli olarak artırılması ve koruyucu filtreli ekranların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ekranın baş hizasından biraz daha aşağıda konumlandırılmasının, göz kapağı açıklığını azaltarak göze giren ışın miktarını düşürdüğünü kaydetti.

Dr. Tufan, yapılan bilimsel çalışmaların, evde daha fazla zaman geçiren çocuklarda gözlük kullanma oranının yükseldiğini gösterdiğine dikkat çekerek, güneşe az çıkmanın ve mobil cihazlara yakından bakmanın miyopiyi tetikleyen temel unsurlar olduğunu, bu alışkanlıklardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.