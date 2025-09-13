Manisa’da borçları olduğunu söyleyerek evini ateşe veren 49 yaşındaki Adem Y. hayatını kaybetti, kol ve bacağında yanıklar oluşan ve balkondan atlayarak kurtulan 20 yaşındaki oğlu K.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'nde Adem Y., borçları nedeniyle bunalımda olduğunu belirtip, iki katlı binanın üst katındaki evini ateşe vereceğini söyledi. Kendisine engel olmak isteyen eşi F.Y. ve üç çocuğuna rağmen Adem Y., eve benzin döküp, ateşe verdi.

Kısa sürede alevler tüm evi sardı. F.Y. ile oğulları E.Y. (15) ve E.Y. (12), kendi imkanları ile dışarı çıkarak canının kurtardı. Bacağı ve kolunda yanıklar oluşan diğer oğlu K.Y. ise balkondan atlayarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından K.Y., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri Adem Y.'nin cesediyle karşılaştı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adem Y.'nin cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.