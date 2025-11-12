Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında bir saat içinde art arda üç deprem kaydedildi. İlk sarsıntı saat 12.31’de 5.2 büyüklüğünde ölçülürken, ardından 12.41’de 4.8 ve 12.59’da 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Depremlerin derinlikleri ve saatleri

İkinci deprem 13.89 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD, bölgedeki sarsıntıların kısa süre içinde art arda gerçekleştiğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Naci Görür’den değerlendirme

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntıların Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonu ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Görür, “Bu depremler, Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu üzerinde gerçekleşiyor. Sarsıntıların geleceği öngörülebilirdi. 6 Şubat 2023’teki depremler bu bölgeyi ciddi şekilde etkilemişti” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tedbirli olmalı

Uzmanlar, Akdeniz açıklarında meydana gelen bu depremlerin bölgedeki fay hatları üzerindeki hareketliliği gösterdiğine dikkat çekiyor. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunmasını öneriyor.