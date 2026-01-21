Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği yapan ekipler, suda erkek cesedi fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Şüpheler kayıp yüzücü üzerinde yoğunlaştı
Üzerinde mayo bulunan cesedin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katıldıktan sonra İstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Mayo kimliği ortaya koydu
Yapılan incelemelerde cesedin üzerindeki mayonun, ağustos ayında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu belirlendi. Kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.
