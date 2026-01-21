Son Mühür / Seçil Ünlü- Müvekkillerinin hakkını aramak için mücadele veren avukatlar, bugün hayatta kalabilmek için ofis eşyalarını pazarlıyor. İkinci el siteleri, "Ofisimi kapattığım için satılık" diyen avukatların ilanlarıyla doldu. Savunma makamı, cumhuriyet tarihinin en sessiz ama en derin tasfiyesini yaşıyor.



Genç avukatların yüzde 30'u...



Tam olarak net bir "Ofis kapatma" istatistiği tutulmasa da, Türkiye Barolar Birliği (TBB) verileri ve sahadaki gözlemler tablonun vahametini ortaya koyuyor.

TBB'nin 31 Aralık 2024 verilerine göre, Türkiye'deki toplam avukat sayısı bir yılda 13.393 kişi artarak 199.142'ye ulaştı. Bu devasa artış, pastanın daha da küçülmesine neden oluyor.

Her yeni avukat, zaten zorlanan piyasada bir ofis açma veya bir ofise dahil olma mücadelesi veriyor.

Baroların "büro nakli" veya "ikametgah adresi gösterme" taleplerindeki artış üzerinden yapılan tahminlere göre, Büyükşehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir) her ay yüzlerce avukatın fiziksel ofisini kapattığı veya paylaşımlı ofislere geçtiği görülüyor.

Özellikle mesleğinin ilk 5 yılında olan genç avukatların yaklaşık yüzde 30'unun ekonomik nedenlerle kendi ofisini yürütemez hale geldiği ve "Bağlı çalışan" (işçi avukat) statüsüne geçtiği ifade ediliyor.



Makam masaları satışta...



Bir avukatın yıllarca dirsek çürüterek kazandığı makam masaları, deri koltuklar ve ciltli hukuk kitapları "Satılık" ilanlarında artış gösteriyor.



Artan kira bedelleri, stopaj yükü ve ödenemeyen Bağ-Kur primleri, avukatların kapılarına kilit vurmak zorunda kalan Avukatlar, “Mesleği bıraktığım için toplu satılık”, “Sadece 6 ay kullanıldı, sıfırdan farksız”, “Borçları kapatmak adına acil nakit ihtiyacından” şeklinde ilan veriyorlar.



Sanal ofisler çoğalıyor...



Ofisini kapatan avukatlar için artık prestij değil, hayatta kalmak öncelikli.

Fiziksel ofislerin kapısına kilit vuran avukatlar, ya evlerinin bir odasını ofise çeviriyor ya da sadece bir posta adresinden ibaret olan "sanal ofis" modellerine yöneliyor.

Bu durum, yargının üç ana unsurundan biri olan savunmanın nasıl "evsiz" ve "mekansız" bırakıldığının en somut kanıtı.