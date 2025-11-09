İstanbul Beykoz açıklarında, Paşabahçe sahilinde balık tutan vatandaşların oltasına takılan cansız beden, bölgede infiale yol açtı. Sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, cesedin akıntıyla sürüklenmesini engellemeye çalıştıktan sonra durumu hemen polis ve Sahil Güvenlik birimlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, erkek cesedini sudan çıkararak detaylı inceleme için tekneye aldı.

Dün köprüden atladığı ortaya çıktı

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesedin kimliği kısa sürede netleşti. Yapılan tespitlere göre cesedin, 24 yaşındaki Emrullah Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Emrullah Şimşek'in, bir gün önce gece saatlerinde motosikletiyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne geldiği ve buradan atlayarak yaşamına son verdiği anlaşıldı.

Hukuki süreç başlatıldı

Vatandaşların erken müdahalesi ve ekiplerin hızlı çalışmasıyla sudan çıkarılan Emrullah Şimşek'in kesin ölüm nedeni ve zamanı, Adli Tıp Kurumu'nun detaylı raporuyla kesinleşecek. Acı olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.