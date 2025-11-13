Son Mühür - ABD’de yaygın olarak bilinen bebek maması markalarından ByHeart, botulizm vakalarıyla bağlantılı olabileceği gerekçesiyle ülkedeki tüm ürünlerini ihtiyati tedbir amacıyla geri çağırdı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Salı günü yaptığı açıklamada, 12 eyalette toplam 15 bebekte botulizm şüphesi veya doğrulanmış vaka bildirildiğini duyurdu. Bu bebeklerin tamamının ByHeart markalı “Whole Nutrition Infant Formula” ürününü kullandığı ve hepsinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şu ana kadar ise herhangi bir ölüm vakası yaşanmadı.

Ürünler geri çağrıldı