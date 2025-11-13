Son Mühür - ABD’de yaygın olarak bilinen bebek maması markalarından ByHeart, botulizm vakalarıyla bağlantılı olabileceği gerekçesiyle ülkedeki tüm ürünlerini ihtiyati tedbir amacıyla geri çağırdı.
Vakalar arttı
Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Salı günü yaptığı açıklamada, 12 eyalette toplam 15 bebekte botulizm şüphesi veya doğrulanmış vaka bildirildiğini duyurdu. Bu bebeklerin tamamının ByHeart markalı “Whole Nutrition Infant Formula” ürününü kullandığı ve hepsinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şu ana kadar ise herhangi bir ölüm vakası yaşanmadı.
Ürünler geri çağrıldı
Yaşanan skandalın ardından bebek maması üreticisi ByHeart, resmi açıklamada bulunarak ürünlerinde botulizm oluşturan sporlara rastlanmadığını belirtti. Ancak şirket, olası riskleri göz önünde bulundurarak tüm mamalarını geri çağırma kararı aldı. Öte yandan FDA, yürütülen epidemiyolojik ve laboratuvar incelemelerinin, ByHeart bebek mamalarının botulizme yol açabilecek sporlarla kontamine olabileceğini gösterdiğini duyurdu. Salgının kaynağını tespit etmek için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de sürece dahil oldu.
Son olarak, bebek maması üreticisi ByHeart’ın kurucuları da olaya doğrudan müdahil oldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ABD’deki bebek botulizmi vakalarına ilişkin FDA’nın soruşturması halen devam ediyor ve yanıtlanmamış çok fazla soru olduğunu düşünüyoruz. Bebeğinizin güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir.”