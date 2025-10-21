Muğla’nın Bodrum ilçesinde Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıdan yere yatarak kurtulan Sancar, olayı polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Gece yarısı bahçede kurşun yağmuru

Olay, Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengizhan Sancar dün gece saat 02.30 sıralarında evinin bahçesine çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Evini ilaçladığını ve koku nedeniyle dışarı çıktığını belirten Sancar, silah seslerini duyar duymaz yere yatarak kendini korumaya çalıştı. Sancar’ın ifadesine göre saldırgan, yaklaşık 10 el ateş etti.

“Kendimi yere attım, sürünerek eve girdim”

Halk TV'nin haberine göre saldırıdan saniyelerle kurtulan Sancar, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

“Evi tarım ilacıyla ilaçlamıştım, gece yarısı koku artınca pencereleri açmak için dışarı çıktım. O anda silah sesleri gelmeye başladı. Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler. Kendimi yere attım, sürünerek eve girdim ve hemen polise haber verdim. Kimseden alacağım yok, kimseye borcum yok. Yazılarımdan mı, yoksa miras davasından mı kaynaklandı bilmiyorum ama bunu gerektirecek bir durum yok.”

Sancar, saldırı sırasında yaralanmadığını, ancak olayın şokunu uzun süre atlatamadığını söyledi.

“Bodrum’da böyle bir dönem hiç yaşamadım”

Bodrum’da 40 yıldır yaşadığını ifade eden Cengizhan Sancar, kentte artan şiddet olaylarına dikkat çekti:

“40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Kentin bu kadar kötü bir dönemini görmedim. Şans eseri yaşıyorum.”

Sancar’ın açıklamaları, ilçede güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma başlatıldı

Saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek detaylı inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, Sancar’ın evinin çevresinde çok sayıda boş kovan buldu.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.