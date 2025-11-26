Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Abdulkadir Çay'ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda Türk basınının geleceği, dijital dönüşüm, yapay zekâ kullanımı ve basın sektörüne yönelik destek mekanizmaları ele alındı.

“Cumhurbaşkanımıza ve İletişim Başkanımıza şükran borçluyum”

Göreve atanmasının ardından ilk kez Genel Kurul’a hitap eden Abdulkadir Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek göreve duyduğu sorumluluğu vurguladı. Çay ayrıca, yeniden birlikte çalışma imkânı tanıyan İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'a da teşekkürlerini iletti.

Genel Kurul’da alınacak kararların Türk basınına katkı sağlayacağını belirten Çay, kurumun sektörün ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalara imza atmaya devam edeceğini söyledi.

“Gerçek gazetecilik sahaya inen yayınlarla hayat bulur”

Çay, gerçek gazeteciliğin sadece masa başında üretilen metinlerle yürütülebilecek bir meslek olmadığını belirtirken; sahaya inmek, haberin merkezine dokunmak, toplumun sorunlarını gündemine taşımak ve yayın politikasıyla fark oluşturan süreli yayınlarla hayat bulmanın önemine dikkat çekti.

Yeni dönemde yerelden beslenen, özgün içerik üreten ve dijital çağa uyum sağlayan yayıncılığı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Yapay zekâ vurgusu: “Doğrulanan içerik için fırsat”

Dijital dönüşümün basın sektöründeki en kritik başlıklardan biri olduğunu belirten Çay, yapay zekânın kullanımına da değindi:

“Yalnızca dijital dönüşümü değil, aynı zamanda özgün içerik üretimini artırmayı da temel bir öncelik olarak görüyoruz. İçeriğin niteliği yükselmeden dijital araçların tek başına bir değer üretmeyeceğinin bilincindeyiz. Dijital dönüşümü konuşurken, yapay zekâ başlığını es geçmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Yapay zekânın medyaya sunduğu arşivleme, görsel üretim ve içerik desteği; doğru kullanıldığında sektöre önemli bir güç kazandıracaktır. Basın İlan Kurumu olarak yapay zekâyı bir dezenformasyon aracı değil, pozitif ve doğrulanabilir haberciliği güçlendiren bir kaynak haline getirmek istiyoruz.”

Ancak dijital araçların tek başına değer yaratamayacağını, içeriğin niteliğinin yükseltilmesi gerektiğini de vurguladı.

Basın sektöründe pusula: Adalet ve istişare

Çay, kurumun temel ilkelerinin “adalet” ve “istişare” olacağını belirterek:

“Paydaşlarımızla ilişkilerimizde hakkaniyeti esas alan, güven oluşturan ve eşit mesafeyi koruyan bir tutumu devam ettireceğiz. Bu yaklaşım yalnızca Kurumumuzun itibarını güçlendirmeyecek, aynı zamanda basın sektörüne duyulan güveni de pekiştirecektir.” ifadelerini kullandı.

“Yayıncılarımız için yeni gelir fırsatlarının kapısını açacağız”

Basın sektörünün ekonomik olarak güçlenmesi gerektiğini söyleyen Çay, mali sürdürülebilirliği desteklemek adına yeni adımlar atacaklarını açıkladı:

Çay, "Kurum olarak temel hedefimiz; süreli yayınlarımızın mevcut gelirlerini korumakla yetinmeyip, yeni gelir fırsatlarının önünü açmak, yayıncılarımızın ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunmaktır. Bu kapsamda bürokrasi, kamu kurumları ve sektöre ek kaynak sağlayabilecek tüm mekanizmalarla ilişkilerimizi daha yoğun ve sonuç odaklı biçimde sürdüreceğiz. Nihai amacımız; basın sektörünün kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik olarak dayanıklı ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşmasıdır. Resmî ilan ve reklam gelirlerini yalnızca bir destek unsuru olmaktan çıkararak, yayınların sürdürülebilir büyümesini besleyen stratejik bir araç hâline getirmek istiyoruz." dedi.

Komisyonlar çalışmalarına başladı

Açılış konuşmasının ardından Başkanlık Divanı seçildi, yoklama yapıldı ve Genel Kurul Gündemi belirlendi.

Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçi Raporları okunarak sunumlar gerçekleştirildi.

Ardından İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları oluşturularak çalışmalarına başladı.

Son oturum 28 Kasım’da yapılacak

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurulu’nun 28 Kasım 2025 Cuma günü yapılacak son oturumunda, komisyonların görüşleri doğrultusunda sunulan teklifler karara bağlanacak.