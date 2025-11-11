Giyim ve moda kategorisinde Zara, H&M, Mango, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Mavi, LC Waikiki, Boyner gibi markalar Black Friday kampanyalarına katılıyor. Inditex grubu Zara, Bershka, Pull&Bear ve Stradivarius ayın son perşembe günü akşam saatlerinde mobil ve online mağazalarında indirime başlıyor, sonrasında fiziki mağazalarda da geçerli oluyor. Bu markalarda %20-%50 arasında değişen indirimler görülüyor.

Elektronik alışverişlerde MediaMarkt, Samsung, Dyson, Apple, Teknosa gibi zincirlerde kampanyalar başlıyor. Akıllı telefonlardan televizyona, bilgisayardan beyaz eşyaya kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Bu mağazalar online ve fiziksel satış noktalarında Black Friday boyunca sıkça kampanya düzenliyor. Ayrıca, Watsons, Sephora, Flormar gibi kozmetik mağazalarında da yüksek indirimli fırsatlar çıkıyor.

Ev ve dekorasyon kategorisinde IKEA, Koçtaş, English Home gibi zincirlerde sezon indirimleri, çoklu ürün avantajları ve ekstra fırsatlar sunuluyor. Ayakkabı ve aksesuar markalarında ise FLO ve Pandora öne çıkıyor.

En Avantajlı Black Friday Mağazaları

Fırsatların avantaj seviyesi mağazadan mağazaya değişiyor. Mediamarkt ve Samsung elektronik ürünlerde ciddi fiyat düşüşleriyle öne çıkıyor. Zara, Mango, H&M gibi moda devleri özellikle sezon geçişinde yeni ve eski koleksiyonlarda %30-50’ye varan indirim yapıyor. Flo’da ayakkabı alışverişlerinde belirli tutarlarda ekstra indirimler sunuluyor.

İndirimlerin mağaza site ve uygulamalarında gece yarısı ya da belli saatlerde başladığına dikkat etmek gerekiyor. Örneğin Inditex grubu mobil uygulamada perşembe akşamı 18:00 cevresinde indirime giriyor, ardından resmi site ve fiziki mağazalarda devam ediyor.

Kampanyaların bir kısmı sadece internet satışlarında, bazıları ise hem mağazada hem online devam ediyor. Büyük market zincirlerinde de bu döneme özel özel indirimler ve çoklu ürün alımına avantajlar bulunabiliyor.

Black Friday’de Alışveriş Yaparken Dikkat Edilecekler

Online alışverişte fiyat karşılaştırması yapmak avantaj sağlıyor.

Kampanya saatlerini ve stok durumunu takip etmek gerekiyor; popüler ürünlerde stoklar hızla tükeniyor.

Uygulama üzerinden alışveriş yapmak çoğu zaman web sitesinden daha erken fırsatlara ulaşmayı sağlıyor.

Mağazaların sosyal medya hesaplarını ve e-posta bültenlerini takip ederek ekstra kod ve özel fırsatlardan da yararlanılabiliyor.

Black Friday Katılan Popüler Markalar

Moda ve Giyim: Zara, H&M, Mango, Stradivarius, Bershka, Mavi, Pull&Bear, Boyner, LC Waikiki

Elektronik: MediaMarkt, Teknosa, Samsung, Apple, Dyson

Kozmetik: Sephora, Watsons, Yves Rocher, Flormar

Ev & Dekorasyon: IKEA, Koçtaş, English Home

Ayakkabı & Aksesuar: FLO, Pandora

Black Friday Nedir? Neden Önemli?

Black Friday, yılın en büyük alışveriş ve indirim günü olarak kabul ediliyor. ABD çıkışlı bu alışveriş günü, son yıllarda Türkiye’de de “Efsane Cuma” veya “Şahane Cuma” gibi isimlerle kutlanıyor. Kasım ayının son cuma gününe denk gelen bu etkinlikte markalar yeni koleksiyonlar dahil olmak üzere geniş yelpazede ürünlerinde kısa süreliğine yüksek indirimler sunuyor.

Black Friday’e Katılan Mağazalar ve Kampanyalar Tablosu

Kategori Mağazalar/Markalar İndirim Oranları Moda-Giyim Zara, H&M, Mango, Stradivarius, Bershka, Mavi, Pull&Bear, Boyner, LC Waikiki %20 - %50 arası Elektronik MediaMarkt, Teknosa, Samsung, Apple, Dyson %10 - %50 arası Kozmetik Sephora, Watsons, Yves Rocher, Flormar %30 - %70 arası Ev & Dekorasyon IKEA, Koçtaş, English Home %20 - %50 arası Ayakkabı-Aksesuar FLO, Pandora %20 - %50 arası

Black Friday 2025’e Katılan Markalar Hangileri? (Kısaca Kimdir Bölümü)

