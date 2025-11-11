Bu aksesuar, iPhone’ların ufak bir çanta gibi taşınabilmesini sağlıyor. Apple’ın açıklamasına göre özel 3D örgü yapısı sayesinde her iPhone modeline ve diğer küçük eşyalara uyum gösteriyor. Kısa versiyonu için 150 dolar, uzun versiyonu içinse 230 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Henüz Türkiye’de satış tarihiyle ilgili net bir bilgi yok, ancak ilerleyen dönemde başka pazarlarda da satılması bekleniyor.

iPhone Pocket, taşınabilirlik ve şıklığı bir arada sunan bir çözüm olarak öne çıkıyor. Özellikle farklı tasarım ve renk seçeneklerinin sunulması kullanıcıların kişisel tarzına uygun alternatifler oluşturuyor.

Aynı haberde iPhone Air serisinin son durumu da aktarılıyor. Arkasında tek bir kamera bulunduran, ince ve hafif yapıya sahip iPhone Air, satışlarda beklentinin altında kalıyor. Apple’ın bu modelin üretimini azalttığı ve yeni nesil Air modelini 2027’ye kadar erteleyebileceği iddia ediliyor. Mevcut iPhone Air modeli ise 5,6 mm gövde kalınlığıyla bugüne kadarki en ince Apple telefon olma özelliği taşıyor.

Kullanıcılar, benzer işlevi karşılayan üçüncü parti markalardan daha uygun fiyatlı alternatifleri tercih edebiliyor. iPhone Pocket; tasarım işbirliği (ISSEY MIYAKE), Apple’a özgü kalite ve marka avantajı nedeniyle özel bir konumda bulunuyor. Fakat ürün sadece temel bir koruyucu çanta fonksiyonuna sahip, teknik ek bir avantaj sunmuyor.

iPhone Pocket nedir?

iPhone Pocket, Apple tarafından geliştirilen ve ISSEY MIYAKE iş birliğiyle hazırlanan özel bir iPhone aksesuarı. Çanta formunda tasarlanan bu ürün, 3D örgü yapısıyla her iPhone modeline uyum sağlıyor. Farklı renk seçenekleriyle sunulan aksesuar, telefonun taşınmasını ve korunmasını kolaylaştırıyor. Kısa modeli 150 dolar, uzun modeli ise 230 dolar fiyatla yurt dışında satışa çıkıyor.