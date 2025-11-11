Bu yıl Beymen’de Kasım sonu itibarıyla, özellikle Black Friday haftasında, seçili ürünlerde sepette %30’a varan indirimler uygulanıyor. Bunun yanında Beymen Club koleksiyonu dahil olmak üzere giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar gruplarında birden fazla üründe toplu alışverişte ekstra avantaj sağlanıyor. Örneğin iki ve üzeri ürün alımlarında %25’e varan özel indirimler devreye giriyor. Kadın ve erkek koleksiyonlarında gömleklerden süveterlere, ceketlerden pantolonlara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Beymen Black Friday 2025 İndirimleri ve Kapsamı

Ayrıca Beymen Collection, Academia ve Beymen Club gibi markalarda da ek kampanyalardan yararlanmak mümkün. Belirli dönemlerde tüm kategorilerde indirim kodları yayınlanıyor ve bunlar sepet toplamında otomatik uygulanıyor. Hem yeni sezon hem de outlet koleksiyonları kampanya kapsamına alınarak çok çeşitli ürünlerde fiyat avantajı yakalanabiliyor.

Kampanya günlerinde sepette %25-%30 arası indirim uygulanırken, dönemsel olarak bazı ürünlerde %35’e varan ekstra indirim kodları veya avantajlar da kullanıcılarla buluşuyor. Masterpass’e kayıtlı Hayhay Kart, İş Bankası Mastercard gibi farklı ödeme yöntemleriyle yapılan alışverişlerde ek fırsatlar sunulduğu dönemler oluyor. Bu extra kampanyalar Black Friday haftasında ve hemen öncesinde duyuruluyor.

Beymen’in ana web sitesi ve uygulamasında her yıl Efsane Cuma haftasında özel fırsatlar ayrıca ön plana çıkarılıyor. Kullanıcılar, hızlı teslimat, kombin avantajları, yeni sezon ürünler ve klasik koleksiyonlarda ciddi fiyat avantajı elde edebiliyor.

Uygulama ve Online Satışa Özellikler

Beymen Black Friday indirimleri bir yandan mağazalarda geçerli olurken, dijital platformlarda genelde bir gün önceden başlayabiliyor. Beymen Club ve Beymen Collection ürünleri başta olmak üzere, alışveriş sepetinde ekstra indirim kodları veya otomatik indirimler tanımlanabiliyor. Beymen, bazı markalarında ve koleksiyonlarında yeni sezon ürünlerini de Black Friday kapsamında indirimli olarak satışa sunuyor.

Beymen Black Friday Katılan Ürün ve Markalar

Beymen Club: Gömlek, pantolon, ceket, kazak vb. seçili ürünlerde %25-%30 indirim

Beymen Collection: Kadın ve erkek koleksiyonlarında indirimli alışveriş

Academia markasında %25’e varan ekstra fırsatlar

Çanta, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde seçili ürünlerde önemli indirimler

Hem yeni sezon hem de outlet ürünlerde fırsatlar

Beymen Black Friday İndirimleri: Kimler Faydalanabiliyor?

Kasım sonunda başlayan ve genellikle bir hafta süren Beymen Black Friday kampanyalarından herkes yararlanabiliyor. Online alışveriş yapanlar için dijital platformlarda farklı kod ve kampanya avantajları çıkıyor, mağaza müşterileri ise çoğu zaman aynı oranlarda indirim bulabiliyor. Bazı ekstra kampanyalar ise uygulamaya özel veya belirli ödeme yöntemleriyle sunuluyor.

Beymen’in Black Friday dönemi, özellikle kalite arayan alışveriş tutkunları için yılın en avantajlı zamanlarından biri olarak öne çıkıyor.