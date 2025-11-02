İstanbul Maratonu, bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçekleşti ve kadınlar kategorisinde birinciliğe ulaşan isim dikkat çekti. Yarışın en çok konuşulan ismi Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra oldu. Maratonun zorlu parkurunu başarıyla geçen Aderra, İstanbul’da ilk sırada bitiş çizgisini geçti.

Son dönemde adı sıkça aratılan Bizuager Aderra, uluslararası koşu organizasyonlarındaki performansıyla biliniyor. Özellikle maraton branşında elde ettiği başarılar, onu kendi alanında ön plana taşıdı. Bu yılki İstanbul Maratonu’nda gösterdiği dayanıklılık ve hız, spor camiası tarafından büyük takdir gördü.

İstanbul Maratonu’nda Birinci Gelen İsim

47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım günü yapıldı ve her zamanki gibi üst düzey rekabete sahne oldu. Kadınlar genel klasmanında birinciliği Bizuager Aderra kazandı. Etiyopyalı atlet, disiplinli çalışması ve yarış boyunca temponun düşmesine izin vermeyen running tarzıyla dikkat çekti. Bitiş çizgisine ilk ulaşan isim olması, hem profesyonelliğini hem de tecrübesini gösterdi.

Yarış Sonrası Gündem Olan Kariyer

Bizuager Aderra’nın yarışta elde ettiği birincilik, sosyal medyada ve spor gündeminde geniş yankı buldu. Maraton düzenleyicileri, Aderra’nın fair play ruhuna uygun performans sergilediğini açıkladı. Uluslararası arenada da birçok yarışa katılan sporcu, özellikle maraton dalında yükselen bir grafik çizdi. İstanbul’daki zaferi, onun tanınırlığını artırdı ve uzun vadeli spor kariyerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bizuager Aderra Kimdir?

1996 doğumlu olan Bizuager Aderra, şu anda 29 yaşında. Etiyopya’da yetişen ve küçük yaşlardan itibaren uzun mesafe koşularına yönelen Aderra, ülkesinin atletizm geleneğinde önemli bir yere sahip. Disiplinli çalışma yöntemi ve istikrarlı performansıyla biliniyor. Uzun mesafe koşularında özellikle maratonlarda elde ettiği dereceler, onun deneyimini ve sporculuktaki başarısını gösteriyor.

Elde ettiği birincilik İstanbul Maratonu’nda sadece bir günlük bir başarı değil, uzun yıllara yayılan çalışmasının bir sonucu olarak öne çıkıyor.