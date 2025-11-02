Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşanan olay, bölge halkını derinden etkiledi. Akşam saatlerinde köy kahvehanesinde meydana gelen saldırıda, silahlı bir kişi elindeki av tüfeğiyle çevreye ateş açtı. Olay sonrası iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kahvehanede yaşanan olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Olay gece saatlerinde Çoburlar köyünde gerçekleşti. Saldırganın kimliği Okan Özcan olarak belirlendi. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen Özcan, olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu. Zanlının, bir süredir köyde çeşitli iddialar öne sürdüğü ve çevresine yönelik takıntılı davranışlar sergilediği ifade edildi.

Köydeki kahvehanede saldırı sırasında, kahvehane sahibi Kasım Özcan ve Aydın Özbakış yaşamını yitirdi. İki kişi ise yaralandı ve tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Kasım Özcan’ın köyün eski muhtarı olduğu belirtildi. Saldırıya uğrayan diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği biliniyor.

Güvenlik güçleri olayın ardından bölgede önlem aldı ve inceleme başlattı. Okan Özcan, kısa süre sonra Çaycuma Adliyesi’ne gidip bir polis memuruna saldırıyı kendisinin yaptığını söyledi. Jandarma ekipleri zanlıyı gözaltına aldı ve av tüfeğine el konuldu. Özcan’ın yakın zamanda sosyal medya hesabından bazı iddialar paylaştığı, ailesi tarafından hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı.

Olayı soruşturan jandarma ekipleri, Özcan’ın psikolojik sorunlarının son dönemde arttığını ve köyde çeşitli kişilere yönelik iddialar ortaya attığını aktardı. Soruşturma kapsamında Özcan, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kahvehanede Katliam Gibi Saldırı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çoburlar köyünde elindeki av tüfeğiyle köy kahvehanesine ateş açan Okan Özcan, yaşanan saldırı sonucu iki kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden oldu. Saldırı sonrası çevreye birçok sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belirlendi.

Teslim Olup Polise Bildirdi

Okan Özcan, olay sonrası aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra Çaycuma Adliyesi’ne giderek bir polis memuruna saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Özcan’ın olayda kullandığı av tüfeğine ise el konuldu.

Okan Özcan kimdir?

32 yaşındaki Okan Özcan, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polis olarak görev yaptı. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle polislikten malulen emekli oldu. Son dönemde çevresinde çeşitli iddialar ortaya atan Özcan, köydeki kahvehanede gerçekleşen silahlı saldırının ardından teslim oldu.