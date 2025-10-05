Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde 4 ayrı noktada eş zamanlı yapılan uygulamada toplam 150 araç kontrol edildi. Denetimler, Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliği koordinesinde, 20 trafik polisinin katılımıyla gece saatlerinde yapıldı.

Alkol ve abartı egzoz denetimi

Uygulamalarda özellikle alkol, abartı egzoz ve teknik uygunsuzluklara odaklanıldı. Polis ekipleri, sürücülerin belgelerini ve araçların teknik durumlarını tek tek inceledi.

6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanırken, çeşitli eksiklikleri bulunan araç sahiplerine de idari yaptırım uygulandı.

Bisikleti motosiklete dönüştüren gence ceza

Denetimlerde en dikkat çeken olay ise bir gencin bisikletini motosiklete çevirmesi oldu. Aracında motor gücü artırılmış ve plaka takılmış halde yakalanan gence, mevzuata aykırı değişiklik nedeniyle 45 bin TL para cezası kesildi.

Toplam ceza tutarı 230 bin TL’yi buldu

Yapılan denetimler sonucunda toplamda 230 bin TL tutarında trafik cezası uygulandı. Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü davranışa karşı sıfır tolerans gösterileceğini vurguladı.