Olay, Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. H.Y., kent merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı altınları keseye koyduktan sonra bir süre kaldırımda dinlenmek istedi. Dinlenmenin ardından evine dönen kadın, kısa süre sonra keseyi kaldırımda unuttuğunu fark etti.

Altın dolu kese bir çocuk tarafından alındı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbarın ardından harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.Y.’nin oturduğu yerde unuttuğu keseyi annesiyle birlikte yürüyen bir çocuğun aldığını tespit etti.

Görüntülerde, küçük çocuğun yerdeki keseyi fark edip cebinde sakladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yüz tanıma sistemiyle kimlikleri belirlendi

Ekipler, kamera kayıtlarını detaylı şekilde analiz ederek yüz tanıma sistemi üzerinden anne ve çocuğun kimliklerini belirledi. Şüphelinin annesi Z.K., ekiplerin titiz çalışması sonucu ikametinde gözaltına alındı. Z.K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Altınlar eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi

Polis ekiplerinin yaptığı arama sonucunda, H.Y.’nin unuttuğu kesede bulunan yaklaşık 600 bin TL değerindeki altınlar eksiksiz şekilde bulundu.

Kesenin içinde şunlar yer aldı: 2 bilezik , 7 gram altın , 1 çerçeveli altın kolye , 1 tektaş altın yüzük , 1 çift altın küpe , 1 altın künye , 2 yarım altın , 12 çeyrek altın. Bulunan tüm altınlar tutanakla sahibi H.Y.’ye teslim edildi.

Güvenlik kameraları olayın seyrini ortaya çıkardı

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, H.Y.’nin kaldırıma oturup bir süre dinlendiği, ardından altın dolu keseyi unutup ayrıldığı, kısa süre sonra da bir çocuğun keseyi alarak uzaklaştığı açıkça görülüyor.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara kıymetli eşyalarını açık alanlarda yanlarından ayırmamaları konusunda uyarıda bulundu.