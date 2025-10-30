Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan İZDEDA Başkanı, CHP Bayraklı Meclis Üyesi Haydar Özkan, Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

5 yıl geçti ama...

30 Ekim depreminin beşinci yılına girdik. Yüreğimiz hala 30 Ekim 2020 saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde kaybettiğimiz 117 can için atıyor. Beş yıl geçmesine rağmen depremzedelerin yaraları henüz sarılmadı. Az hasarlı binalarda oturmaya devam eden ya da dairesini başkasına kiralayanlar var. İZDEDA Başkanı Haydar Özkan 5 yıl önce yaşadıklarını özetledi.

"Beş yıl önce Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamış. Gururu yaşamış her taraf ay yıldızlı bayrağımızla süslenmişti. Ertesi gün böyle bir facia yaşadık. Bu yılda 102 yılı yaşarken bu acıyı yaşayanlar kayıplarını hatırladı. İçimiz buruktu. Kimsenin aklına gelmezdi. 117 canı kaybettik Allah rahmet eylesin.

Beş yıl önce hayatını kaybedenlerin yakınlarına, evlerini kaybedenlere bir söz söyleyecek biri varsa o çıksın demiştim. Ama bir açıklama yapacak kimse çıkmadı. Yine biz çıktık. Depremi ve sıkıntıları anlamızı anlatacağız. Unutmadık, unutturmayacağız. İnşallah acılar bir daha yaşanmaz. Biz sesimizi duyuralım bir daha böyle acılar yaşanmasın derken 6 Şubat depremi geldi. 10 ilimizi etkiledi. Japonya'da daha büyük depremler oluyor ama orada yaşayanların umrunda değil. Yapılarının sağlam olduğunu biliyorlar. Ama bizde öyle değil. İşte Sındırgı 6.1 yaşandı. Evimize giremedik. "

Az hasarlı binadaki konutu kiraya verdiler...

"Suçlu kim? Aslında konunun buraya gelmemesi gerekirdi. Ağır ve orta hasarlı binalar için devletin destekleri var ama az hasarlı için bir şey yok. Bakanlık az hasarlılarda oturulabilir denince az hasarlılarda oturmaktan korkanlar madem oturulabiliyor diye kendileri çıkıp, dairelerini kiraya verdiler. Vicdanen kiraya verilir mi diyoruz ama bakanlık oturun demiş. 99 yılından beri deprem vergisini veriyor. Az hasarlı verilmiş bir destek göremiyor. Vatandaş ne yapsın?"

Deprem ile ilgili kurulan ilk dernek olduklarını ve bu konuları gündeme taşıyıp, çözüm getirilmesi için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Haydar Özkan tüm çalışmalarına rağmen bir arpa boyu yol alamadıklarını söyledi.

"Depremde hayatını kaybeden insanların konutları inşası sırasında ücret alınmaması gerektiğini söylediğimizde tepki aldık. İş insanları deprem Şehit ailelerine birer konut tahsis ettiler. Depremde hayatını kaybedenlerin eşleri, çocukları aynı binada oturuyorlar ve devlete paralarını ödüyorlar. İnsanları değersizleştiriliyor. Devlet 84-85 evin bedelını almasa sorunlu olurdu. Bunlar küçük şeyler ama insanların umudunu yitirmesine neden oluyor."

TBMM'ye seslendi...

Özkan, afet kanununun elden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Depremzedeleri önce İzmirliler unuttu...

"1950'li yıllarda yapılan afet kanunu tekrar düzenlenmesi gerekiyor. O zaman şartlara uygunmuş ama günümüze uygun değil. Az, orta ve ağır hasarlı binalar gözden geçirilip, oturulmaz denilmesi gerekir. Birden fazla evi olanlara ceza verilir gibi ikinci konutu için destek verilmeyenler var. Depremde yapılan konutlar 7 kattan 5 kata düşürülmesi 130 metrekareden 85 metrekareye düşürülmesi sorunu var. Orta hasarlarda kredi tahsis etmeyip, sadece güçlendirme desteği verilenler var. Sonra da zeminden dolayı yıkılanların ortada kalması durumu var. Hala bu sıkıntıları yaşıyoruz. 79 bin 272 tespit edilmiş az, Orta, ağır bina vardı. Devlet 5 bin konutu yapıp biraz da belediye yapsın denildi. Siyaset üstü olması gereken konu tam siyasetin göbeğinde kaldı. Değişmeyen bir gerçek var ki önce İzmirliler tarafından unutulduk sonra 6 Şubat depremi yaşandı. Türkiye unuttu. Afet bölgesi ilan edilmedik"

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, önceki dönem İzmir başkanı Tunç Soyer'in hep yanlarında olduğunu ve her konuda destek olmaya çalıştığını belirtti. "Çok büyük katkıları oldu. Bir kira bir yuva kampanyası başlattı. Kış gelmeden herkesi evlere yerleştirdi.Tüm İzmir'in kenetlenmesini sağladı."

Kentsel Dönüşüm kampanyası yapalım...

Yerel medya her zaman yanlarında olduğunu belirten Başkan Özkan, İzmir'in Kanaat önderleri ile kentsel dönüşüm hamlesi yapmak gerektiğini söyledi.

"Bizim hep birlikte bir kentsel dönüşüm hamlesi yapmamız, meşalesi yakmamız gerekiyor. Bu, İzmir'in örnek olarak tüm ülkeye yayılacak bir dönüşüm hamlesi olmalı... Önü açılmalı, kentsel dönüşüme girecek kişiler için uygun yerlere prefabrik konutlar yaparak bu mümkün olabilir. Bina bitene kadar burada oturabilirler. Yapılamayacak hiçbir şeyi istemeyiz biz neyin yapılabileceğini biliyoruz."

Kentsel dönüşüm şart!

"Bayraklı Belediyesi şirketi Baybel bir fizibilite hazırlamış. Bina ne kadara mal olacağı belli... Yerel medya bu konuda yayınlar yapmalı, kentsel dönüşümün önemini biliyoruz. Boş konutlar değerlendirilebilir iki yıllığına prefabrik konutlar yapılır. TOKİ'demde destek alınabilir. İki yıllığına kirasız konutlar verilebilir. Konut sahibi de kredi çekerek destek olur."

Deprem için yapılan konut lojmana dönüştü...

"Şehir hastanesinin üst tarafında, ağır hasarlı binalar için, konut yapılmaya başlanmıştı. 150 konut kız öğrencilere verildi. Biz yapmayın bunları depremzedeler için yapmıştınız. Orta hasarlılara da verelim dedik. Geçen gün 196 konut Adalet Bakanlığına tahsis edilmiş hakim ve savcılar taşınmaya başlamış. Biz oradaki alanların Orta hasarlı konut sahibi kişilere uygun fiyatlarla verilmesini beklerken bu karar çıkmış."