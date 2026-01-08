Meteorolojinin farklı bölgeler için yaptığı soğuk hava uyarılarıyla birlikte, müstakil evlerde ve tesisatı zayıf binalarda boru donması vakaları artış gösteriyor. Çoğu zaman geç fark edilen bu durum, evlerde ciddi su baskınlarına ve yapısal hasarlara yol açabiliyor.

Tesisat sisteminde donmaya bağlı bir sorun başlamadan önce bazı belirtiler ortaya çıkıyor. Ev sakinleri bu işaretleri erken fark ettiğinde, borular tamamen buz tutmadan müdahale etme şansı bulunuyor.

Garip sesler ve kombi arızası ilk sinyaller arasında

Isıtma sistemi çalışır durumdayken borulardan gelen fokurdama ya da gurultu benzeri sesler, tesisatta bir terslik olduğunun ilk göstergeleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte kombi ya da kazan sisteminin aniden durması veya hiç çalışmaması da donma riskine işaret ediyor.

Su akışı zayıflıyor, tahliye yavaşlıyor

Musluk açıldığında suyun normalden daha az gelmesi ya da ip gibi ince akması, boru içinde buzlanma başladığını gösteren önemli belirtilerden biri olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde lavabo ve klozetlerde suyun normalden çok daha yavaş tahliye edilmesi de dikkat edilmesi gereken sinyaller arasında bulunuyor.

Donan boru için hâlâ şans olabilir

Dış cephede, tavan arasında ya da soğuk bölgelerde bulunan boruların buz tuttuğu fark edildiğinde, tamamen patlamadan önce müdahale edilebiliyor. Uzmanlar, donan bölgeye yavaşça sıcak ancak kaynar olmayan su dökülmesini ya da sıcak su torbası uygulanmasını öneriyor. Bu yöntemle suyun yeniden akışı sağlanabiliyor.

Damlatma yöntemi riski azaltıyor

Boru içindeki suyun tamamen hareketsiz kalması donma riskini artırıyor. Bu nedenle muslukların çok az açık bırakılması, suyun sürekli hareket etmesini sağlayarak boru içinde bir tür termal kalkan oluşmasına yardımcı oluyor. Bu basit yöntem, donma ihtimalini minimize edebiliyor.

Patlama varsa ilk adım vanayı kapatmak

Tavanda su lekeleri, duvarlarda şişme ya da zeminde ıslaklık görülmesi durumunda borunun çoktan patladığı anlaşılıyor. Bu durumda ilk yapılması gereken su vanasıyla birlikte elektrik şalterini kapatmak ve vakit kaybetmeden bir tesisatçıya haber vermek oluyor. Aksi halde hasar kısa sürede büyüyebiliyor.