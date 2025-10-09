Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması, sanat ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında birçok ünlü isim “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından ifadeye çağrıldı.

Aralarında çok sayıda tanınmış isim var

İfade verenler arasında Birce Akalay, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Dilan ve Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray gibi isimler yer aldı.

Ünlü isimler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı. Ayrıca jandarma ekiplerince alınan kan, idrar ve saç örnekleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Akalay ilk kez objektiflere takıldı

Soruşturma sonrası sessizliğini koruyan Birce Akalay, bugün ilk kez kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Neşeli halleri dikkat çekti

Kamuoyunun yakın takibinde olan çiftin keyifli anları objektiflere yansırken, Akalay’ın yaşanan sürecin ardından moralinin yerinde olduğu gözlendi. Oyuncunun rahat tavırları ve yüzündeki gülümseme dikkat çekti.