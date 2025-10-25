Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “DT Mutfak” projesi, sanatseverlere tiyatro sahnesinin görünmeyen yüzünü tanıtıyor. Projenin pilot uygulaması, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda hayata geçirildi.

Biletli olarak sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte izleyiciler, dekor, kostüm, marangozhane ve kuaför atölyelerini gezerek sahne arkasında sürdürülen titiz hazırlık sürecine tanıklık etti.

Aksakal: “Bin kişilik rezervasyon aldık”

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal, “DT Mutfak” projesini sahnelenecek ‘Gümüş Patenler’ oyununun hazırlıklarıyla birleştirdiklerini belirtti. Etkinliğe ilginin beklenenden fazla olduğunu ifade eden Aksakal, “Yaklaşık bin kişilik rezervasyonumuz var. Özellikle öğrencilerden, askeri ve polis okullarından büyük ilgi gördük. Çocuklar bu süreci çok merak ediyor, oyunun nasıl sahnelendiğini öğrenmekten büyük keyif alıyorlar” dedi. Aksakal, katılımcıların atölyelerde kostüm dikiminden sahne dekoruna, peruk yapımından prova aşamalarına kadar tüm süreçleri yerinde gördüğünü aktardı.

Ayhan: “Seyircinin ilgisi motivasyonumuzu artırdı”

“Gümüş Patenler” oyununun yönetmeni Ersin Ayhan, Türkiye’de nadir kullanılan sentetik buz pisti üzerinde hazırladıkları oyun sürecinin benzersiz bir deneyim olduğunu ifade etti. Ayhan, “Tiyatro oyununun prova süreci yaklaşık 60 gün sürüyor. Seyirciler genellikle bu emeğin sadece sonucunu görür. Ancak bu proje sayesinde, bizim mutfağımızı da yakından tanıma fırsatı buldular. Oyuncularımız paten kaymayı bu oyun için öğrendi. 28 Ekim’de prömiyerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

İzmirli seyircilerden tam not

Etkinliğe kızıyla birlikte katılan Derya Sever, sahne arkasını yakından görmenin büyüleyici bir deneyim olduğunu belirterek, “Tiyatroda emeğin ne kadar büyük olduğunu görmek bizi çok etkiledi. Bu projeyle adeta tiyatronun kalbine girdik” dedi. Küçük izleyiciler Zeynep Elif Sevindik ve Defne Ekin Balkan da prova izlerken çok heyecanlandıklarını dile getirdi.