Evlerin temel gıda maddelerinden biri olan patates, Türkiye’de en çok tüketilen besinler arasında yer alıyor. Ancak pazardan ya da marketten alınan patateslerin kısa sürede filizlenmesi, hem israfa yol açıyor hem de tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Genellikle kiler gibi serin alanlarda saklanan patateslerin bu koşullarda dahi hızla filizlenmesi, alternatif yöntem arayışını gündeme getiriyor.

Kiler her zaman yeterli olmuyor

Kiler, uzun yıllardır patates saklamak için ideal alan olarak bilinse de her evde aynı sonucu vermiyor. Kimi zaman birkaç gün içinde filizlenen patatesler, tüketilemeyecek hale geliyor. Bu durumla karşılaşan birçok kişi, filizlenen patatesleri çöpe atmak zorunda kalıyor.

Uzmanlar dondurma yöntemine dikkat çekiyor

Love Food Hate Waste uzmanlarına göre patatesleri dondurmak, bu soruna karşı etkili bir çözüm sunuyor. Uzmanlar, doğru şekilde dondurulan patateslerin bir yıla kadar dayanabildiğini, ancak en iyi lezzetin ilk üç ay içinde elde edildiğini belirtiyor.

Çiğ değil, yarı pişmiş olmalı

Uzmanlara göre patatesler çiğ halde dondurulmamalı. Yüksek oranda su içeren çiğ patatesler donup çözüldüğünde lapa ve taneli bir dokuya dönüşebiliyor. Bu nedenle yalnızca pişmiş ya da yarı pişmiş patateslerin dondurulması öneriliyor.

Dondurmadan önce yapılması gerekenler

Dondurma işlemine başlamadan önce patateslerin kabukları soyuluyor. Kabuklu haşlama mümkün olsa da kabuksuz haşlamanın daha iyi sonuç verdiği belirtiliyor. Soyulan patatesler soğuk suya alınarak yüksek ateşte kaynatılıyor ve orta boy patatesler için yaklaşık 10 dakika pişiriliyor.

Nemini almak kritik önem taşıyor

Haşlanan patatesler süzgece alınarak fazla suyundan arındırılıyor. Ardından mutfak kağıdı üzerine serilerek tamamen kurulanması sağlanıyor. Bu aşamadan sonra patatesler kalın dilimler halinde kesiliyor.

Dondurucuda tek sıra halinde bekletiliyor

Dilimlenen patatesler fırın tepsisine tek sıra olacak şekilde dizilerek dondurucuya yerleştiriliyor. Yaklaşık dört saat sonra tamamen donan patatesler, dondurucuya uygun saklama poşetlerine aktarılıyor ve uzun süreli muhafazaya hazır hale geliyor.

Aylar sonra bile tazeliğini koruyor

Dondurulduktan bir ay sonra çözdürülen patateslerin, kilerde saklanan patateslerden ayırt edilemeyecek kadar taze olduğu ifade ediliyor. Üç ay sonra pişirilen patateslerin de ilk günkü lezzetini ve dokusunu koruduğu belirtiliyor.

Hem israfı önlüyor hem zaman kazandırıyor

Uzmanlara göre patatesleri dondurmak, yalnızca filizlenmeyi önlemekle kalmıyor. Aynı zamanda pişirme süresini kısaltıyor ve mutfakta zaman tasarrufu sağlıyor. Bu yöntem sayesinde patatesler çöpe gitmiyor, uzun süre güvenle tüketilebiliyor.