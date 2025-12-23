Avrupa Birliği, sınır geçişlerinde köklü bir değişikliğe imza atarak Entry-Exit System (EES) adı verilen dijital sınır kontrol sistemini hayata geçirdi. Yeni uygulama ile birlikte pasaportlara vurulan geleneksel giriş-çıkış damgaları tamamen kaldırılırken, yolcuların sınır hareketleri elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Pilot uygulama başladı, hedef 2026 sonu

12 Ekim itibarıyla pilot olarak devreye alınan Entry-Exit System, altı aylık deneme sürecinin ardından 2026 yılının sonuna kadar Avrupa Birliği’nin tüm sınırlarında eksiksiz şekilde uygulanacak. Bu süreçte sistemin teknik altyapısı test edilecek ve tüm üye ülkelerde ortak standartlar oluşturulacak.

Pasaport yerine biyometrik kayıt dönemi

Yeni sistem kapsamında Türkiye dahil olmak üzere AB üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcuların giriş ve çıkış bilgileri dijital olarak kaydedilecek. Pasaport bilgilerinin yanı sıra parmak izi ve kimlik verileri de sisteme işlenecek. Böylece yolcunun Avrupa’ya ne zaman giriş yaptığı, ne kadar süre kaldığı ve çıkış tarihi anlık olarak takip edilebilecek.

Vize ihlallerine karşı daha sıkı denetim

Yetkililer, Entry-Exit System sayesinde vize süresini aşan kişilerin, kimlik sahteciliği yapanların ve yasa dışı girişlerin çok daha hızlı tespit edilebileceğini belirtiyor. Dijital kayıt sistemi, sınır güvenliğini güçlendirmenin yanı sıra düzensiz göçle mücadelede de önemli bir araç olarak görülüyor.

Sınır kapılarında yoğunluğun azalması hedefleniyor

EES’nin bir diğer önemli hedefi ise sınır kapılarındaki uzun bekleme sürelerini azaltmak. Otomatik kontrol süreçleri sayesinde özellikle havalimanlarında yolcuların daha hızlı geçiş yapması amaçlanıyor. Yetkililer, sistem tam kapasiteyle devreye girdiğinde sınır işlemlerinin daha akıcı hale geleceğini öngörüyor.

“Sınır güvenliğinde yeni bir dönem”

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Entry-Exit System’in Avrupa için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Karner, dijital takip mekanizmasının sınır güvenliğinde yeni bir dönemi başlatacağını, güvenlik risklerini azaltacağını ve düzensiz göçle mücadeleyi daha etkin hale getireceğini ifade etti.

Avrupa’ya seyahatte alışkanlıklar değişiyor

Avrupa Birliği’nin devreye aldığı bu yeni sistemle birlikte, milyonlarca yolcu için sınır geçişleri artık dijital bir süreç üzerinden yürütülecek. Pasaport damgalarının yerini biyometrik kayıtların aldığı EES, Avrupa’ya seyahatin kurallarını yeniden şekillendirirken, sınır güvenliğinde de kalıcı bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.