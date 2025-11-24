Normalde bereketli yağışlarıyla bilinen Hatay'da, bu kış mevsiminin yağışsız ve kurak geçmesiyle birlikte kent için hayati öneme sahip olan Karaçay Barajı'ndaki su seviyesi alarm verici bir noktaya ulaştı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 6 seviyesine gerilerken, metrelere varan su çekilmesinin yaşandığı son durum, havadan çekilen görüntülerle dramatik bir şekilde görüntülendi.

Son 65 yılın en kurak dönemi: Yağışlarda yüzde 64 azalma

Amanos Dağı eteklerinde yer almasıyla su zenginliğiyle tanınan Hatay, bu yıl beklenenin aksine şiddetli bir kuraklıkla mücadele ediyor. Meteoroloji verileri, kış ve ilkbahar mevsimlerinde yeterli yağış alamayan kentin, son 65 yılın en kurak dönemini yaşadığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla yağış miktarında yüzde 64’lük bir düşüş kaydedilen kentte, Antakya, Defne ve Samandağ gibi büyük ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaçay Barajı, adeta kuruma noktasına geldi. Ağustos ayında yüzde 18 olan su seviyesi, Kasım ayı sonu itibarıyla hızla düşerek sadece yüzde 6’ya geriledi. Kasım ayında gerçekleşen kısa süreli yağışlar bile barajdaki bu kritik düşüşü tersine çevirmeye yetmedi.

"Daha Önce hiç bu seviyeye düştüğünü görmedim"

Karaçay Barajı'nın ilk kez bu denli bir susuzluk ve kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten yöre sakinlerinden Arif Kaya, büyük bir endişe dile getirdi. Barajın Batıayaz, Çamlıyayla, Gömmece, Ceylandere, Seldiren, Yeniköy, Tomruksuyu, Çubukçu, Yaylıca gibi birçok mahallenin hem içme hem de tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığını hatırlatan Kaya, mevcut durumun vahametini şu sözlerle anlattı:

"Bu yıl ciddi bir kuraklık yaşandı. Barajımız susuzluk yüzünden bu hale geldi. Benim hatırladığım kadarıyla ilk defa barajımız bu kadar susuz kaldı ve su seviyesi bu denli kritik bir düzeye indi. Ben buranın en yaşlı insanlarındanım, daha önce kuraklık nedeniyle su seviyesinin bu kadar düştüğüne şahit olmadım. Kısa süre önce iyi yağmurlar olmasına rağmen maalesef seviye hala aynı. İnşallah gelecek yıl kuraklık sona erer ve kentimiz hak ettiği yağışa kavuşur. Bu baraj, kentteki pek çok ilçe ve mahallenin hayati su kaynağıdır."

Yetkililerin ve vatandaşların gözü, kentin su geleceği için hayati önem taşıyan kış yağışlarına çevrilmiş durumda.