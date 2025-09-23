İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yasaklı madde ticareti yaptıkları belirlenen iki şüpheliye yönelik polis operasyonu düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yasaklı maddeleri evlerinde sakladıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada çok sayıda madde ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramada, yaklaşık 6 bin adet yasaklı hap, 5,8 gram esrar ve 9 mm çapında ruhsatsız tabanca bulundu. Ele geçirilen malzemeler, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı.

İki kardeş gözaltına alındı

E.Y. (26) ve B.Y. (32) isimli kardeşler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, “Yasaklı madde ticareti yapmak” ve “Ruhsatsız tabanca bulundurmak” suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi.