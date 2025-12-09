Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen BİLSEM sınavları için geri sayım sürerken, sürecin en önemli aşamalarından biri olan belge temini konusu netlik kazandı. Bakanlık, belgelerin nereden alınacağı ve sınav takviminin nasıl işleyeceği konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Sınav maratonu öncesinde velilerin ve öğrencilerin yapması gereken işlemler belirlendi.

BİLSEM Sınav Giriş Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruyla birlikte, aday gösterilen öğrencilerin sınav giriş belgeleri 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla erişime açıldı. Belgeler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

Okul yönetimleri, "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi / İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri / Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden öğrencilerin fotoğraflı giriş belgelerini alma yetkisine sahip kılındı. Bu aşamada velilerin bireysel çıktı almasından ziyade, okul müdürlüklerinin belgeleri onaylaması ve velilere imza karşılığında teslim etmesi gerekiyor.

2025-2026 BİLSEM Ön Değerlendirme Sınavı Ne Zaman?

BİLSEM sürecinde ön değerlendirme uygulamaları için belirlenen tarih aralığı da kesinleşti. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirileceği bu süreç, 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.

Uygulamalar yaklaşık iki ay sürecek ve 20 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında adaylar, kendileri için belirlenen randevu tarihlerinde ve saatlerinde sınava katılım sağlayacak.

Bireysel Değerlendirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ön değerlendirme aşamasını geçen ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler için sonuç tarihi de takvimde yer aldı. Buna göre, bireysel değerlendirmeye katılacak adayların listesi 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihten sonra süreç, bireysel yetenek sınavları ile devam edecek.