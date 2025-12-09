Girişimcilik serüvenine kişisel birikimiyle başlayan Başak Taşpınar Değim, şirketi kısa sürede büyüterek uluslararası yatırımcıların dikkatini çekti. Teknoloji odaklı iş modeli ve veri analitiğine dayalı stratejileri sayesinde Armut.com, Avrupa'nın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listelerine girdi. Değim, hem şirketinin CEO'su olarak operasyonları yönetti hem de kadın girişimciler için önemli bir rol model oldu.

Başak Taşpınar Değim'in kurucusu olduğu Armut uygulaması son günlerde erişim engeli haberleriyle gündemde.

Başak Taşpınar Değim Kimdir?

1977 yılında dünyaya gelen Başak Taşpınar Değim, lisans eğitimini 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Mühendislik eğitiminin ardından akademik kariyerine devam ederek Koç Üniversitesi'nde burslu olarak MBA yaptı. Eğitim hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladığı yüksek lisans programıyla daha da ileriye taşıdı.

Profesyonel iş hayatına global markalarda yöneticilik yaparak başladı. Amerika'da bulunduğu süre zarfında Nielsen ve Revlon gibi dünya devi şirketlerde görev aldı. Burada edindiği kurumsal tecrübe ve vizyon, 2010 yılında Türkiye'ye döndüğünde kendi işini kurma sürecinde ona rehberlik etti. Evli ve çocuk sahibi olan Değim, iş dünyasındaki başarısını aile hayatıyla dengeli bir şekilde sürdürdü.

Armut.com'un Kuruluş Hikayesi ve Sermayesi

Armut.com fikri, Başak Taşpınar Değim'in 2010 yılında Amerika'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı dönemde doğdu. Yeni evine taşınma sürecinde boyacı, nakliyeci ve temizlikçi gibi hizmet verenlere ulaşmakta zorluk yaşadı. Kaliteli ve güvenilir hizmet bulmanın zorluğunu fark eden Değim, bu problemi çözecek bir dijital platform oluşturmaya karar verdi. "Hizmet piş, ağzıma düş" mottosuyla yola çıkarak, kullanıcıların kolayca fiyat teklifi alabileceği bir pazar yeri tasarladı.

Girişimini hayata geçirirken büyük fonlar veya melek yatırımcılarla başlamadı; ilk adımı yalnızca 50.000 TL'lik kendi kişisel sermayesiyle attı. 2011 yılında faaliyete geçen site, sunduğu pratik çözümlerle kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Temizlikten tadilata, nakliyattan özel derse kadar binlerce kategoride hizmet sunan platform, hem tüketicilerin hayatını kolaylaştırdı hem de KOBİ'ler ve bireysel çalışanlar için yeni bir müşteri kanalı oluşturdu.

Yatırımlar, Büyüme ve Global Açılım

Armut.com'un yakaladığı hızlı büyüme ivmesi, uluslararası yatırımcıların da radarından kaçmadı. Şirket, erken dönemde Peak Games ve Çiçek Sepeti gibi başarılı girişimlere de yatırım yapan Hummingbird Ventures'tan 500 bin Euro ile 2 milyon Euro aralığında bir yatırım aldı. Bu finansal destekle birlikte teknoloji altyapısını güçlendiren platform, bir yıl içinde yüzde 700'lük bir büyüme performansı sergiledi.

Şirketin başarısı sadece Türkiye sınırlarıyla kalmadı. "HomeRun" markasıyla global pazara açılan girişim; İngiltere, Polonya, Mısır, Çekya, Romanya, Macaristan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde faaliyet göstermeye başladı. Başak Taşpınar Değim yönetimindeki Armut, Deloitte tarafından hazırlanan Technology Fast 50 listesinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi seçildi. Ayrıca EMEA bölgesinde en hızlı büyüyen 40. şirket olma başarısını gösterdi ve Wired UK tarafından Avrupa'nın en iyi 100 start-up'ı arasında gösterildi. Bugün platform, aylık 500 bini aşan ziyaretçi trafiği ve 700 binden fazla hizmet veren ağıyla sektördeki liderliğini korudu.