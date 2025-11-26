Manisa 8. Kitap Fuarı’nda öğrencilerle buluşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Bölgesi'ndeki fay yapısına ve bölgenin deprem gerçekliğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fuar kapsamında katıldığı söyleşide deprem bilinci üzerine bilgi veren Moriwaki, program sonunda öğrencilerine kitap hediye etti ve ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Ege’de çok sayıda ince fay hattı var”

Ege Bölgesi’nin karmaşık fay yapısına sahip olduğunu vurgulayan Moriwaki, sık aralıklarla deprem yaşanmasının doğal olduğunu belirtti:

“Ege’de çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunuyor. Bu nedenle bölgede sık sık depremler olabilir. 2020’de Manisa, Muğla ve İzmir’de büyük depremler yaşandı. Bugün de sismik hareketlilik devam ediyor.”

Moriwaki, bölgedeki küçük ölçekli depremlerin büyük kırılmaların ön belirtisi olmadığını, ancak sürekli izlenmesi gerektiğini söyledi.

“Balıkesir’deki deprem fay kaynaklı değil, magma hareketli”

Son dönemde Balıkesir’de yaşanan depremi değerlendiren Moriwaki, bu sarsıntının klasik fay kırılmasıyla oluşmadığını ifade etti:

“Balıkesir’deki deprem fay hattı depremi değil, magmanın hareketine bağlı bir depremdir. Yunanistan’ın Santorini Adası’nda benzer depremler her gün görülüyor. Balıkesir’deki de o tip bir deprem.”

Bu tür depremlerin daha çok volkanik hareketlilik veya magmatik basınçla ilişkili olduğunu belirten uzman, paniğe yol açacak büyüklükte bir risk görülmediğini aktardı.

“Manisa’da 2020 sonrası büyük deprem beklemiyorum”

Manisa’yla ilgili değerlendirmesinde Moriwaki, kentin belirli bölgelerinde daha düşük deprem riski bulunduğunu söyledi:

“Manisa’da 2020’de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir’de deprem oluyorsa burada da etkisi olabilir.”

Uzman, Manisa’da özellikle dağ tarafının daha güvenli olduğunu; esas riskin ova kesiminde ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde olduğunu vurguladı.