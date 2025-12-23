Aralık ayının son haftasına girilirken, soğuk hava dalgası ve kar yağışı beklentisi öğrencilerin tatil umutlarını artırdı. Arama motorlarında "26 Aralık okullar tatil mi", "Cuma günü okul var mı" ve "Kar tatili olacak mı" sorguları hızla yükselişe geçti. MEB'in belirlediği mevzuat ve resmi tatil takvimi ışığında Cuma günü için beklenen durum belli oldu.

26 Aralık Resmi Tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 26 Aralık Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Eğitim öğretim faaliyetleri, herhangi bir olağanüstü durum (afet, yoğun kar yağışı vb.) gelişmediği sürece Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

Okulların genel tatil statüsünde olabilmesi için resmi bir bayram veya anma günü olması gerekiyor. Ancak 26 Aralık tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatil takviminde herhangi bir özel gün olarak tanımlanmıyor. Dolayısıyla okullar, öğretmenler ve idari personel için mesai normal seyrinde işleyecek.

Kar Tatili Gelecek mi? Valilikler Ne Diyor?

Kış aylarında okulların tatil edilip edilmeyeceği kararı, illerdeki hava koşullarına göre İl Hıfzıssıhha Kurulları ve Valilikler tarafından alınıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporları, bu kararlarda belirleyici rol oynuyor. Şu an itibarıyla İstanbul, Ankara veya diğer büyükşehir valiliklerinden 26 Aralık Cuma günü için yapılmış bir "kar tatili" açıklaması bulunmuyor.

Ancak, yoğun kar yağışı, buzlanma veya fırtına gibi eğitim güvenliğini riske atacak ani hava olaylarının gelişmesi durumunda, valilikler "son dakika" açıklamasıyla il veya ilçe bazlı tatil kararı alabiliyor. Öğrenci ve velilerin, teyit edilmemiş sosyal medya paylaşımları yerine, bulundukları ilin valilik resmi hesaplarını takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Yılbaşı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Öğrencilerin tatil beklentisinin bir diğer kaynağı ise yaklaşan yılbaşı. Ancak resmi takvime göre yılbaşı tatili 1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Aralık Çarşamba günü okullarda eğitim tam gün olarak devam edecek, yarım gün tatil uygulaması yapılmayacak. Dolayısıyla öğrenciler için en yakın resmi tatil, önümüzdeki hafta kutlanacak olan yılbaşı günü olacak.

Eğitim dünyasındaki güncel gelişmeleri ve olası tatil kararlarını yakından takip ederek aktarmaya devam edeceğiz.