Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de önemli bir görev değişikliği yaşandı. Şirket, pazarlama direktörü Aylin Gürlek’in görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

KAP açıklamasında, yönetim kurulunun Gürlek’in istifasını değerlendirdiği ve istifanın kabul edilmesine karar verdiği belirtildi. Şirkette uzun süredir pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olan Gürlek’in ayrılığıyla birlikte, yeni dönemde pazarlama stratejilerinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Big Chefs’ten boşalan pozisyona ilişkin atama yapılıncaya kadar ilgili birimlerde görevlerin geçici görevlendirmelerle sürdürüleceği ifade edildi.