Son Mühür / Alper Temiz - İdari yasaklarla sağlık raporu dahi alamayan, beyincik sapı sarkması teşhisi bulunan ve ameliyat hazırlığı yapan bir hemşireye zorla nöbet tutturulduğu belirtiliyor. Personel yetersizliği bahanesiyle Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'ne aykırı görevlendirmeler yapılırken, hemşirelerin itirazlarına rağmen bazı hekimlerin hastaneye gelmeden telefonla tedavi yönlendirmesi yaptığı, hemşirelere order yazdırdığı ve yasal sorumluluğu hemşirelerin üzerine yıktığı iddia ediliyor. "Sağlık İl Müdürlüğü'nün ise her şeyden haberi var ancak dokunmuyorlar, şikayetler karşılıksız kaldı" şeklindeki iddia, kurumdaki denetim zaafını işaret ediyor.

Ameliyat bekleyen hemşireye zorla nöbet ve rapor yasağı skandalı!

Hastaneden gelen en sarsıcı bilgi, ciddi bir nörolojik rahatsızlığı bulunan ve beyin ameliyatı olması gereken bir hemşirenin yaşadığı mağduriyet oldu. Hemşirelerin aktardığına göre, beyincik sapı sarkması teşhisi konulan ve sürekli ayakta durmaktan şikayetleri artan hemşireye, hastane yönetimi tarafından "rapor veremem" denilerek teşhis konulmaktan dahi kaçınıldı. "İdari yasak koyulmuş ve asla rapor verilmiyor" iddiası ile, fiziki sağlığına aykırı bir şekilde nöbet tutturulmaya devam edildiği ileri sürülüyor.

Hemşireler, “Bu durum, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan personelin sağlığını koruma yükümlülüğüne ve tıbbi etik ilkelerine kesinlikle aykırıdır ” dedi. Hemşireler, bu durumun mobbing ve görevi kötüye kullanma iddialarını güçlendirdiğini belirtiyor.

Hekimler telefonla order yazdırıyor, hasta canı diken üstünde!

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki skandalların bir diğer boyutu ise çalışma şartlarının yönetmeliğe aykırı olması ve görevlendirmelerdeki adaletsizlik iddiası oldu.

Hemşirelerin iddialarına göre, hastane yönetimi, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin hizmetin etkinliği ve yeterli personel bulundurma ilkelerine aykırı şekilde çalıştırıyor. İddialar şu şekilde: "İki hemşire nöbet tutması gerekirken 10 hasta olsun 2. hemşireyi veririm diyorlar; yönetmeliğe aykırı bir şekilde." Bu uygulama, hemşirenin yasal çalışma sınırlarını aşmakta ve potansiyel hasta güvenliği riski oluşturmaktadır. Ayrıca "Sabah 8 ’ de işe giden hemşireye gece 12 ’ ye dek nöbet tutuyorlar ve sabah 8 ’ de yeniden işe çağırıyorlar" iddiası ile dinlenme hakkının ihlali vurgulanırken, "nöbette bayılan hemşireler var" bilgisi de paylaşıldı. Personeller müfettiş incelemesinde tüm iddiaların gerçek olduğunun net bir şekilde görüleceğini ifade etti.

Hemşireler, hekimlerin birçoğunun hastaneye gelmeden tedavi süreçlerini yürüttüğünü iddia ediyor: "Hemşireler doktorun adına order yazıyor ve bu hekimler hastaneye gelmiyor. Doktorlar telefondan hemşirelere tedavi anlatıyor." Bu durumun hukuken hekimin sorumluluğunda olan tıbbi talimatı yetkisiz personele devretmek anlamına geldiği belirtiliyor. Ayrıca hastane personeli tarafından "Ameliyattan sonra ilaç tedavisini ise hekimler hemşirelere yaptırıyor ve hemşireler bu bilgiye sahip değiliz yapmayız demesine rağmen yaptırılıyor" bilgisi de aktarıldı.

Çalışanlar, "müfettiş gelse bu durum tespit edilir" diyerek iddialarının sağlamlığını vurguladı.

YÖK ataması dahi hiçe sayıldı...

Hastanede liyakatsizliğin hüküm sürdüğü iddiası da güçlü. Hemşireler, "Hiç çalışmayan hemşireler var. İdari kata birçok hemşire atılıyor torpille. Sonradan atananlara yönetmeliğe aykırı iş yaptırıyorlar" diyor. Ayrıca, "Sağlık il müdürlüğünde kadrosu olan puanı ve YÖK atamasıyla giden birçok hemşireyi sürgün yerine gönderip, kendi adamlarını aldılar" şeklinde ciddi sürgün ve kayırmacılık iddiaları da aktarılıyor.