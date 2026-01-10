Good, kentte düzenlenen ICE operasyonu sırasında aracını kullanarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken vuruldu. Federal yetkililer, ICE görevlisinin meşru müdafaa kapsamında ateş açtığını savunurken, şehir ve eyalet yetkilileri ile insan hakları savunucuları olayın haksız ve orantısız güç kullanımı olduğunu belirtiyor.

Renee Nicole Good kimdir? Ödüllü şair ve üç çocuk annesi

Renee Nicole Good, Colorado Springs doğumlu ödüllü bir şairdi. Old Dominion Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık eğitimi alan Good, 2020 yılında lisans öğrencileri için verilen Academy of American Poets Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Good'un 15 yaşında bir kızı, 12 ve 6 yaşlarında iki oğlu vardı. Eski eşi komedyen Tim Macklin'in 2023'te hayatını kaybettiği biliniyor. Sosyal medya hesaplarında kendisini "Colorado'dan, Minneapolis'i deneyimleyen bir şair, yazar, eş ve anne" olarak tanımlayan Good, yakın çevresi tarafından yazma tutkusuyla ve çocuklarına adanmışlığıyla hatırlanıyor.

Annesi Donna Ganger, kızını "hayatı boyunca insanlara bakan, sevgi dolu, affedici ve şefkatli" biri olarak tanımladı. Babası Tim Ganger ise onu "harika bir insan" sözleriyle andı.

Olay yerinde neden bulunuyordu?

Good'un ICE operasyonunun olduğu yerde neden bulunduğu henüz netlik kazanmadı. Minneapolis Belediye Meclisi, Good'un komşularına yardım etmek için dışarıda olduğunu açıkladı. Minnesota Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar ise Good'u yasal gözlemci olarak tanımladı.

Ancak annesi Donna Ganger, kızının ICE ajanlarını engelleyen protestocuların bir parçası olmadığını, aksine muhtemelen çok korkmuş olduğunu söyledi. Good'a ait LinkedIn profilinde gayrimenkul yatırımı, mülk yönetimi ve tadilat alanlarında çalıştığı belirtiliyor.

Protestolar ve adalet çağrısı

Olaydan saatler sonra yaklaşık bin kişi, Good'un öldürüldüğü yere yakın bir noktada düzenlenen anma törenine katıldı. Kalabalık defalarca "Adını söyleyin: Renee Good" sloganları attı.

ABD Başkanı Trump, Good'un bir ICE görevlisini şiddetle ve kasıtlı olarak ezmeye çalıştığını öne sürerken, olay anına ait görüntülerde ICE görevlisinin aracın altında kaldığına dair belirti görülmüyor. Yetkililer, Good'un baskının hedefi olmadığını da açıkladı.

Renee Nicole Good'un ölümü, ABD'de göçmenlik uygulamaları, kolluk kuvvetlerinin güç kullanımı ve federal-yerel yönetim gerilimi tartışmalarının yeni odak noktası haline geldi. Soruşturma devam ediyor.