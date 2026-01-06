Turkcell Süper Kupa’nın yeni formatla oynanan yarı final etabında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.

Musaba ilk maçında damga vurdu

Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçında sergilediği performansla dikkat çekti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Musaba, yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Genç futbolcu, eski takımı Samsunspor’a karşı gösterdiği etkili oyunla öne çıktı.

Goller Aktürkoğlu ve Duran’dan geldi

Sarı-lacivertli ekibin galibiyet gollerini Kerem Aktürkoğlu ile Jhon Duran kaydetti. Hücum hattında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları gole çevirerek kontrolü elinde tuttu.

Finalde rakip Galatasaray

Bu sonuçla Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ın rakibi oldu. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği derbi finali, kupanın sahibini belirleyecek.