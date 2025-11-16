Son Mühür- Portekizli yıldız Rafa Silva kriziyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan geldi.

Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılmasının ardından büyük umutlar beslenen genç oyuncu Ümit Milli Takımı'nın Ukrayna'yla oynadığı karşılaşmada aldığı bir darbe sonucu acı içinde yerde kalmıştı.

Beşiktaş Kulübü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme notu paylaştı.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle...



Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.