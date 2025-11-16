Türkiye’nin yükselen motor sporları yeteneği Alp Aksoy, kariyerinde önemli bir adım daha atarak dünyanın en başarılı altyapı takımlarından Prema Racing ile anlaştı. Geçtiğimiz yıl Prema’nın karting takımında yarışan Aksoy, yoğun bir test sürecinin ardından Formula 4 takımına dahil edildi.

İtalya’nın Vicenza kentindeki Prema fabrikasında düzenlenen tanıtım toplantısına Alp Aksoy’un yanı sıra takımın kurucusu Angelo Rosin ve antrenörü Emir Kalafatoğlu da katıldı.

Prema Racing: Formula 1 yıldızlarının çıktığı okul

Prema, bugüne kadar Formula 1’de yarışan pek çok yıldız ismi yetiştiren bir takım olarak biliniyor. Alp Aksoy’un imza attığı takımın geçmişinden yetişen pilotlardan bazıları şöyle:

Charles Leclerc

Oscar Piastri

Pierre Gasly

Valtteri Bottas

Mick Schumacher

Kimi Antonelli

Ollie Bearman

Esteban Ocon

Logan Sargeant

Antonio Giovinazzi

Lance Stroll

Nicholas Latifi

Bu geçmiş, genç Türk pilot için büyük bir fırsat ve aynı zamanda ciddi bir sorumluluk anlamına geliyor.

Alp Aksoy: “2030’da Formula 1’de yarışan ilk Türk olacağım”

Hedeflerini kararlılıkla dile getiren genç pilot, hem kısa hem uzun vadeli planlarını paylaştı:

“Kısa vadede hedefim 2026’da Formula 4 şampiyonluğunu kazanmak. Uzun vadede ise 2030’da Formula 1’de yarışan ilk Türk pilot olmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışıyorum.”

Baskı altında sürüşe alışık olduğunu belirten Aksoy, pistte soğukkanlı kalmanın başarıya giden en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

“Mühendislerle uyum içinde çalışıyorum”

Alp Aksoy, Prema’da sürücü ve mühendis iletişiminin çok güçlü olduğunu belirterek:

“Prema dünyanın en iyi F2, F3 ve F4 takımlarından biri. Mühendislerle sürekli çalışıyoruz, geri bildirimlerimi dikkate alıyorlar. Simülatör çalışmalarına çok ciddi zaman ayırıyoruz.” dedi.

Ayrıca, Michael Schumacher’in eski mühendisi Luca Baldisserri ile çalışmanın büyük avantaj olduğunu belirterek:

“Baldisserri inanılmaz bir profesyonel. Nerede hata yaptığımı gösteriyor ve kendimi daha hızlı geliştirmemi sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Takım kurucusu Angelo Rosin: “Böyle gençler çok zor bulunuyor”

Prema Racing’in kurucusu Angelo Rosin, Alp Aksoy’un yeteneğine övgüler yağdırdı:

“Karting’den Formula 4’e geçiş kolay bir süreç değil. Alp çok hızlı ve etkili bir pilot. Günümüzde bu karakterde gençleri bulmak çok zor.”

Rosin, pilot seçiminde sadece hızın değil, mental yapı, mühendislerle uyum ve karakterin de değerlendirildiğini belirtti.

Antrenör Emir Kalafatoğlu: “Alp artık Türkiye’nin pilotu”

Eski milli sporcu ve Alp Aksoy’un uzun yıllardır antrenörlüğünü yapan Emir Kalafatoğlu, Prema’nın önemine dikkat çekerek:

“Prema, Formula 1’de yarışan 20 pilotun 7’sini yetiştiren takım. Buraya kabul edilmek kolay değil. Alp, 4 gün boyunca 8 farklı pistte test edildi, mental ve simülatör testlerinden geçti ve hepsini başarıyla tamamladı.” dedi.

Aksoy ile 7 yaşından beri çalıştıklarını hatırlatan Kalafatoğlu, genç pilotun hedeflerini şöyle paylaştı:

“2025 ve 2026’da dört farklı Formula 4 serisinde yarışacağız. Ana hedefimiz 2026 İtalya F4 Şampiyonası. Ardından Formula 3’e, oradan da Formula 1’e uzanan bir planımız var.”

Kalafatoğlu, sözlerini şu cümleyle tamamladı:

“Alp artık benim değil, hepimizin pilotu. Türkiye’nin Formula pilotu.”

Yeni sezon iki hafta içinde başlıyor

Alp Aksoy, Formula 4’te mücadele edeceği ilk sezonuna iki hafta içinde başlayacak. Farklı serilerde yarışacak olması, genç sporcuya geniş tecrübe alanı kazandıracak.

