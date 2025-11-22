Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, yarın saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Samsunspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puanla 4. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKOR

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig’de bugüne kadar 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 35 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar 11 kez kazanabildi. 18 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Kartal 101, Samsunspor ise 58 gol attı.

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, deplasmanda 2-0 kazanırken İstanbul’daki maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

BEŞİKTAŞ’TA 4 EKSİK, EMİRHAN DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca mekanik lomber ağrı nedeniyle tedavi gören Rafa Silva da Samsunspor maçında görev yapamayacak. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Orkun Kökçü de kadroda yer alamayacak.

Sezonun en çok forma şansı bulan stoperi Emirhan Topçu ise sarı kart cezası sonrası sahalara dönüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde Topçu, savunmada yerini alacak. Diğer savunmacı Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor; kart görmesi durumunda Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.