Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu, İsviçre'nin Aigle kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +68 kilo kategorisinde şampiyonluk elde etti ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Şampiyona, 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti ve Köseoğlu finalde Sırbistanlı rakibini mağlup ederek birinciliğe ulaştı. Türkiye, organizasyonu toplam 7 madalyayla tamamladı; 1 altın ve 6 bronz madalya aldı. Kadın milli takımı takım sıralamasında Avrupa üçüncüsü oldu. Köseoğlu'nun bu başarısı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyuruldu ve sporcunun disiplinli çalışmasının ürünü olarak nitelendirildi. Şampiyonada mücadele eden 20 milli sporcu arasında Köseoğlu, en dikkat çeken performansı sergiledi.

Elifnaz Köseoğlu Kimdir

Elifnaz Köseoğlu, Aydın doğumlu bir milli tekvandocu olarak tanındı. +68 kilo kategorisinde mücadele ediyor ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlarını sürdürüyor. Genç yaşta spora başlayan Köseoğlu, ulusal ve uluslararası arenalarda başarılar elde etti. 2025 Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda +68 kiloda birinci olarak 6. Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Daha önce Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Grand Prix serilerinde önemli dereceler elde etti. Köseoğlu'nun kariyeri, genç kategorilerde istikrarlı bir yükselişi yansıtıyor.

Elifnaz Köseoğlu'nun Avrupa Şampiyonası Performansı

Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan Elifnaz Köseoğlu, kadınlar +68 kilo kategorisinde rakiplerini birer birer eleyerek finale yükseldi. Final müsabakasında Sırbistanlı rakibini üstün bir performansla yendi ve altın madalyayı kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonu, Köseoğlu'nun şampiyonadaki etkileyici dövüşlerini resmi açıklamasında vurguladı. Bu zafer, Türkiye'nin şampiyonadaki tek altın madalyası olarak kayıtlara geçti. Köseoğlu, turnuva boyunca teknik ve fiziksel üstünlüğünü korudu. Şampiyona, İsviçre'nin Aigle kentinde üç gün sürdü ve Köseoğlu'nun katkısıyla kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü sağladı.

Elifnaz Köseoğlu'nun Kariyer Başarıları

Elifnaz Köseoğlu, tekvando kariyerinde birden fazla ulusal şampiyonluk elde etti. 2025 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda altın madalya ile 6. birinciliğini aldı. Uluslararası alanda Estonya'daki Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda altın madalya ile şampiyonluk yaşadı. Avrupa Grand Prix finallerinde dereceler aldı. Köseoğlu, Aydınlı sporcu kimliğiyle yerel başarılarını milli takım seviyesine taşıdı. Türkiye'nin tekvando branşındaki genç yetenekleri arasında yer alıyor ve gelecekteki olimpiyat hedefleri için potansiyel taşıyor. Bu madalyalar, Köseoğlu'nun sistematik antrenmanlarının sonucunu gösteriyor.