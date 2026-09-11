UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk sınavına taraftarı önünde çıkıyor. Siyah-beyazlı ekibin ilk haftada Fransız temsilcisi Marsilya’yı ağırlayacağı müsabakanın tarihi, saati ve yayın bilgileri netleşti. Futbolseverlerin ve Beşiktaşlı taraftarların merakla araştırdığı Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasının detayları ve siyah-beyazlıların Avrupa maratonundaki öne çıkan fikstürü haberimizde.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftası kapsamında gerçekleşecek Beşiktaş - Marsilya karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda ev sahipliği yapılacak dev mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi lig aşamasındaki bu kritik ilk karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ VE ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Siyah-beyazlıların Marsilya maçı ile başlayacak UEFA Avrupa Ligi lig aşaması maratonundaki diğer kritik maç tarihleri ise şu şekildedir:

1. Maç (17 Eylül 2026): Beşiktaş - Marsilya (Tüpraş Stadyumu - Saat 22.00)

Beşiktaş - Marsilya Sıradaki Maç (15 Ekim 2026): Hoffenheim - Beşiktaş (Deplasman)

Hoffenheim - Beşiktaş Lig Aşaması Son Maçı (28 Ocak 2027): Omonia - Beşiktaş (Deplasman)