Son Mühür- Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a evinde 2-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçe'de gözler evinde oynayacağı Roma maçına çevrilmişti.

Sosyl medyada İsmail Kartal'ın istifasının tartışıldığı süreçte sarı lacivetli ekip başarılı bir oyunla 1-1'lik skorla Şampiynlar Ligi'ne puanla başlamayı bildi.

Ancak krşılaşmanın ardından İsmail Kartal'ın istifa açıklaması karşılaşmanın önüne geçti.

Geri dönmeyeceğim mesajı...



İsmail Kartal,

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım." diyerek sözlerini tamamlamıştı.



Başkan Yıldırım: Görevinin başında...



Kartal'ın istifa haberini önceden bilmediğini vurgulayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal'ın görevinin başında olduğunu savunmuştu.

"İsmail Kartal'a devam edeceğini söylememe gerek yok. 'Devam edeceksin.' dedim ve bitti. Ben onun büyüğüyüm. Biz bir aileyiz'' diyen Yıldırım,

"İsmail'in halini gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi? Bizler de aynı baskı altındayız. Benim sosyal medyam yok. Bu yüzden rahatım ama sosyal medya hesabı olanlar var. Yazdıklarınızdan etkileniyorlar. Lütfen doğru olanları yazın. İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attılar. Biz gördük. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu'' sözleriyle yaşanan kaosun çözüleceği sinyallerini vermişti.



Kriz henüz çözülebilmiş değil...



Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Başkan Aziz Yıldırım'ım sorun yok mesajına rağmen İsmail Kartal'ın bugün tesislere gelmediğini duyurdu.

''Bugün yapılan antrenmanda takımın başında Dirk Kuyt ve Zeki Göle yer aldı. İsmail Kartal antrenman için tesislere gelmedi. Fenerbahçeli kurmaylar bugün İsmail Kartal ile görüşecek'' bilgisini paylaşan Sabuncuoğlu, telefonlarını kapatan İsmail Kartal'a ulaşılamadığını duyurdu.

