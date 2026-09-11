Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Altınordu, 2026-2027 sezonunda profesyonel liglerden çekilme kararı aldı. İzmir temsilcisi, yatırımlarını altyapılarda sürdürüyor. Kendi öz kaynak sistemlerinden yetiştirdikleri oyuncularla dikkat çeken kırmızı-lacivertliler, altyapılarda rol model oldu. Altınordu, yetiştirdiği oyuncuları milli takıma ve Süper Lig’e gönderiyor. İzmir temsilcisinden yetişen Ata Yanık ile Cem Efe Eroğlu, ay-yıldızlı formayı giyecek.

“Altınordu’nun milli gururları”

U18 Millî Takımımızın 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek Uluslararası Porto Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplanıp 22 Eylül Salı günü Kocaeli Kartepe'de kampa girecek. U18 Millî Takımımız, Uluslararası Porto Turnuvası'nda Portekiz, Romanya ve Özbekistan ile karşılaşacak. Altınordu’nun Öz Kaynak Sistemi (ÖKS) oyuncularından; Ata Yanık ve Cem Efe Eroğlu U18 Milli Takımımızın 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek Uluslararası Porto Turnuvası aday kadrosuna davet edildi.