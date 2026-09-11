Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk yerleştirme döneminde bir programa kayıt hakkı kazanamayan veya hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan adaylar için ikinci şans olan ek tercih süreci başlıyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte yükseköğretim kurumları, bünyelerinde boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirme sürecini başlattı. Adayların merakla beklediği YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile boş kontenjanlar, taban puanlar ve başvuru şartları netlik kazanacak. Peki 2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM ek tercih kılavuzunu yayımladı mı?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS ek tercih tarihleri ve ek yerleştirme kılavuzu henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanmasının ardından, üniversiteler kayıt yaptırılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye iletmeye devam ediyor. ÖSYM'nin bu verileri derleyip YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu Eylül ayının son haftası içerisinde yayımlaması ve tercih sistemini erişime açması bekleniyor.

GEÇEN YIL YKS EK TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE ALINMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl (2025) yürütülen ek yerleştirme takvimi, bu yılki süreç için önemli bir referans oluşturuyor:

2025 Yerleştirme Sonuçları: 25 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilmişti.

25 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilmişti. 2025 Ek Tercih Tarihleri: Ek yerleştirme başvuruları 25 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu veriler ışığında, 2026 yılı ek tercih başvurularının da benzer şekilde Eylül ayının son günlerinde tamamlanması öngörülüyor.

YKS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

YKS 2. tercih başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken temel hususlar şunlardır:

AİS Üzerinden Online Başvuru: Adaylar ek tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi adresi olan ais.osym.gov.tr veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak kaydedebilecekler. Fiziki Başvuru Geçersiz: Bireysel online başvuru dışında dilekçe, elden teslim veya posta yoluyla gönderilen tercihler kesinlikle işleme alınmayacak. Kılavuz Kontrolü: Adayların tercih bildiriminde bulunmadan önce ilan edilecek boş kontenjanlar ile ilgili programların özel güvenlik, sağlık ve taban puan koşullarını kılavuzdan incelemeleri gerekecek.