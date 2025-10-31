Son Mühür - Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş’a konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde hazırlıklar sürerken Fenerbahçe yönetimi, taraftar gruplarını kızdıracak bir karara imza attı. Deplasman tribünü için yalnızca bin 914 bilet ayrıldığı belirtilirken, taraftar gruplarının toplamda 7 bin 318 bilet talebinde bulunduğu ifade edildi.

Onlara bilet verilmeyecek

Sarı-lacivertliler, şeffaflık ve açıklık taahhüdüne bağlı kalarak taraftar gruplarına özel bilet ayrılmayacağını ve ilgilenenlerin 31.10.2025 saat 11.00’den itibaren resmi bilet satıcısı üzerinden bilet alabileceklerini duyurdu. Ancak Sadettin Saran ve yönetimin aldığı bu karar, taraftar gruplarının tepkisini çekti. Genç Fenerbahçeliler derbi için hazırladıkları görselleri iptal ederken, bazı taraftar grupları da Beşiktaş maçına gitmeyeceklerini açıkladı.