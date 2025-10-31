Son Mühür - Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Anderson Talisca ve Cengiz Ünder, eski takımlarına karşı adeta soğuk savaş verecek. Siyah-beyazlı taraftarların eski yıldızlarına karşı göstereceği tutum merak konusu. Brezilyalı yıldız Talisca, devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu; Dolmabahçe’de sahaya ilk kez çıkacak olması, maça ayrı bir heyecan katıyor.

Talisca gibi eylülde Beşiktaş’a kiralanan Cengiz Ünder de eski takım arkadaşlarına karşı sahaya çıkacak. Cengiz’in maaşının 1 milyon 750 bin Euro’su Beşiktaş, 2 milyon 250 bin Euro’su Fenerbahçe tarafından ödeniyor. 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıkarken, Beşiktaş’ta Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 7 maçta 3 gol kaydetti.

Düelloya sahne olacak

Derbi, aynı zamanda iki takımın forvetleri arasındaki kapışmaya sahne olacak. En Nesyri ve Talisca, Beşiktaş’a karşı henüz gol kaydedemedi. Siyah-beyazlıların yıldızı Abraham, ligde 4 gol ve 1 asist, tüm kulvarlarda ise 9 gol ve 2 asistle oynarken, Toure 1 gol atıp asist yapamadı. Her iki oyuncu da bu derbide ilk kez sahaya çıkacak.