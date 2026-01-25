Son Mühür- İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırılarını gerekçe göstererek cehenneme çevirdiği Gazze'de sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Hamas, acı bir kayıp haberiyle sarsıldı.

Hamas'ın kurucularından Ataullah Ebussebih, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Ebussebih, Hamas'ın Siyasi Büro (Politik Büro) üyelerinden biriydi ve daha önce Hamas'ın Gazze'deki hükümetinde Esirler ve Özgürlükler Bakanı (Minister of Prisoners and Freedoms) olarak görev yapmıştı.

Gerçek bir entelektüeldi...



Hareketin erken dönem kurucuları arasında yer alan Ebussebih, aynı zamanda düşünür, yazar, şair ve eğitimci kimliğiyle tanınıyordu.

Hamas yayınladığı taziye mesajında Ebussebih'in,

"Gazze'de halkıyla birlikte zorlu koşullara sabırla göğüs gerdiği, son nefesine kadar direndiği" vurgusunda bulundu.

Hamas, onun mirasını "Filistin direnişinin simgelerinden biri" olarak anmaya devam edeceğini duyurdu.

