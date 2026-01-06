Son Mühür / İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Yalnızdam Mahallesi’nde Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Eksun-2 Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. Proje kapsamında biri 7 MW, diğeri 5 MW gücünde olmak üzere toplam 2 rüzgar türbini kurulacak, santralin toplam kurulu gücü 12 MWm / 11,9 MWe olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilirken, komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri de dikkate alındı. Sürecin tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından “ÇED Olumlu” kararı verildi. Kararın kamuoyuna duyurulması ise İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yapılacak.

210 milyon liralık yatırım

Yaklaşık 210 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, Yalnızdam Mahallesi’nde 101 ada 264 ve 15 numaralı parseller içerisinde hayata geçirilecek. Projede türbin sayısı ve kurulu güçte herhangi bir artış öngörülmezken, yalnızca T1 numaralı türbin alanında koordinat revizyonu yapıldı.

Revizyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği Teknik Etkileşim İzni doğrultusunda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın görüş yazısında, söz konusu türbinin mevcut sistemler üzerinde olası etkilerinin bulunabileceği belirtilerek, kriz, gerginlik veya savaş durumlarında türbinin durdurulması ve gerekirse sökülmesi şartıyla izin verilmesinin uygun olduğu ifade edildi. Bu şartın bağlantı anlaşmasına eklenmesi istendi.

MİT Başkanlığı ve İçişleri’nden görüş alındı

Öte yandan MİT Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı da projeye ilişkin görüşlerinde, türbinlerin mevcut sistemler üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığını, ancak ilerleyen dönemlerde olası etkiler tespit edilmesi halinde gerekli düzeltici işlemlerin talep edilebileceğini bildirdi. Raporda, “"T1 numaralı türbine kriz, gerginlik ve harp durumlarında, talep edildiğinde, ilk etapta paller sabitlenerek faaliyetinin durdurulup kapatılması ve bilahare direk dâhil sökülerek yere indirilmesinin kabul edilerek taahhüt altına alınması kaydıyla, şartlı olarak verilmesinin uygun olacağı" ifade edilmektedir. Bu nedenle, yukarıda altı çizili olarak belirtilen TEA sonuç ifadesinin ilgili şebeke işletmecisi tarafından bağlantı anlaşması metnine derç edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Enerji öz tüketimde kullanılacak

Eksun-2 RES projesi, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda üretilecek elektrik enerjisinin, şirketin öz tüketimi için kullanılması planlanıyor. Santral, 154/34,5 kV Soma Trafo Merkezi üzerinden ulusal şebekeye bağlanacak. Proje sahasının yaklaşık 530 metre güneyinde yine şirkete ait Eksun-3 RES bulunurken, iki projenin inşaat ve işletme süreçlerinin ortak yürütülmesi öngörülüyor. İşletme aşamasında her iki santral için toplam 3 personel, inşaat sürecinde ise yaklaşık 20 personel görev yapacak.

İnşaat 6 ay sürecek

Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından başlaması planlanan inşaat çalışmalarının 6 ay sürmesi öngörülüyor. Türbin alanlarına ulaşım için 590 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde yeni bir yol yapılacak. Ayrıca proje kapsamında 2 adet beton köşk trafo ile ortak kullanılacak bir idare binası inşa edilecek. Bergama ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 29 kilometre, İzmir kent merkezine ise 100 kilometre mesafede yer alan proje alanının, 1/100.000 ölçekli İzmir–Manisa Çevre Düzeni Planı’nda “çayır-mera alanı” olarak yer aldığı belirtildi. Proje sahası için onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bildirildi.

ÇED Raporu’nda, inşaat ve işletme aşamalarında oluşabilecek çevresel etkilerin değerlendirildiği, olası olumsuzlukların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlendiği ve proje alanının çevresiyle olan etkileşimin kümülatif olarak ele alındığı vurgulandı.