Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri için yürütülen maaş promosyon sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Geçtiğimiz ay İZENERJİ, İZELMAN, İZDOĞA, EGEŞEHİR ve İZTARIM’ı kapsayan ortak promosyon ihalesi, şartnamede yer alan en az 85 bin TL koşulunun hiçbir banka tarafından karşılanmaması nedeniyle komisyon kararıyla iptal edilmişti. Bunun ardından iştirakler için ayrı ayrı promosyon ihaleleri yapılması kararlaştırıldı.

İZENERJİ’de açık artırma tamamlandı ancak...

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ AŞ’nin banka promosyon ihalesi dün gerçekleştirildi. Dört bankanın katılımıyla başlayan ihale, açık artırma usulüyle devam etti. Sürecin ilerleyen turlarında yarış Yapı Kredi Bankası ile İş Bankası arasında kaldı.

18 tur süren açık artırmanın sonunda Yapı Kredi Bankası 62 bin 500 TL ile en yüksek teklifi verdi. İhalenin nihai sonucu için ihale komisyonunun vereceği karar bekleniyor.

Gözler İZELMAN ihalesinde

Promosyon sürecinde sıradaki adım ise İZELMAN olacak. Edinilen bilgilere göre, İZELMAN’ın banka promosyon ihalesi cuma günü gerçekleştirilecek.

Sendika kararı belirleyici olacak

Sendikanın, İZELMAN ihalesinden çıkacak rakama göre tutum belirleyeceği öğrenildi. Buna göre:

İZELMAN ve İZENERJİ promosyon tutarları eşit olursa teklifin kabul edilmesi bekleniyor. İZELMAN’a verilen teklif İZENERJİ’den yüksek olursa, mevcut İZENERJİ teklifinin kabul edilmeyeceği ifade ediliyor.

Sendikanın bu kapsamda yarın (7 ocak çarşamba) Temsilciler Kurulu’nu toplayacağı ve değerlendirme yapacağı belirtildi.

Sendika CHP'li Vekiller ile görüşmeyi bekliyor

Diğer yandan, Büyükşehir’de çalışan işçilerin sosyal yardımlarını alamamaları nedeniyle yapılan eylem sonrası CHP Genel Merkez tarafından görevlendirilen milletvekilleri yarın bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak CHP tarafından henüz resmi bir davet veya görüşme saati bildirilmediği öğrenildi.