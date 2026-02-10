Balıkesir'in Bandırma ilçesinden programa katılan Nazan, sosyal medyada tanıştığı ve kendisinden 14 yaş küçük olan Burhan tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Kendisini tövbekar olarak tanımlayan Nazan, geçmişte çılgın bir hayat sürdüğünü ancak artık farklı bir yol tercih ettiğini anlattı.

Bandırmalı Nazan kimdir

Aslen Balıkesir Bandırmalı olan Nazan, 40 yaşında ve üç çocuk annesi. Yüzündeki ve ellerindeki dikkat çekici dövmeleriyle tanınan Nazan, bu dövmelerin çılgınlık döneminde yaptırdığını ve artık tövbe ettiğini belirtti.

Programda konuşan Nazan, dövmelerini sildirmeye çalıştığını ancak yüzünde yanık oluşunca bu kararından vazgeçtiğini söyledi. Yüzündeki ve ellerindeki dövmelerin herhangi bir anlamı olmadığını ifade etti.

Savage dövmesi ne anlama geliyor

İngilizce "vahşi" anlamına gelen Savage kelimesi, dövme kültüründe farklı bir anlam taşıyor. Bu dövme genel olarak kişinin dayanıklılığını, boyun eğmez tavrını ve içindeki dizginlenemeyen gücü temsil ediyor. Vahşilikten ziyade "filtrelenmemiş ve güçlü" bir duruşu simgeliyor.

Kıvrımlı, gotik ya da el yazısı fontlarla yapılan Savage yazısı, sokak kültürüne ve özgünlüğe vurgu yapıyor. Bu dövme genellikle ön kol, göğüs ya da boyun bölgesinde tercih ediliyor. Nazan'ın yüzünde yer alan bu dövme, programda büyük ilgi gördü.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında neler anlattı

Nazan, programa dolandırıldığı iddiasıyla katıldı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Burhan'ın kendisini kandırdığını ve maddi zarara uğrattığını öne sürdü. Geçmişte farklı bir yaşam tarzı benimsediğini ancak şimdi tövbe edip hayatını değiştirdiğini vurgulayan Nazan, programdan yardım istedi.